وليمة "مجانية" لأشهر شيف سوري تتحول إلى مأساة، تفاصيل الحادث المميت بالجامع الأموي (فيديو)

شهد الجامع الأموي بدمشق، أحد أقدم المساجد في العالم الإسلامي، حادثة مؤلمة أثارت جدلًا واسعًا، وذلك خلال فاعلية خيرية نظَّمها "الشيف أبو عمر الدمشقي"، المعروف بمهاراته في الطهي وشهرته على منصات التواصل الاجتماعي.

تفاصيل الحادثة المؤلمة

في يوم الجمعة 10 يناير 2025، أقام الشيف أبو عمر فعالية خيرية لتقديم وجبة طعام مجانية في الجامع الأموي بدمشق، وبالرغم من النية الطيبة وراء الحدث، إلا أن غياب التنسيق والتنظيم أدى إلى كارثة إنسانية.

تدافع الحضور بأعداد كبيرة، مما تسبب في وفاة أربعة أشخاص وإصابة 16 آخرين، إضافة إلى حالات اختناق وإغماء.

عاجل القصة الكاملة لفاجعة وليمة الشيف ابو عمر في دمشق والتي أودت بحياة ٦ اشخاص pic.twitter.com/k9gRpTZmRc — خبرني - khaberni (@khaberni) January 10, 2025

الدفاع المدني السوري أعلن تفاصيل الحادثة، مشيرًا إلى أن المصابين نُقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال الدفاع المدني إن الحادث أدى إلى وفاة 4 نساء وإصابة 16 آخرين، بينهم أطفال، بكسور ورضوض شديدة، إلى جانب إغماءات.

وأعربت السلطات السورية عن أسفها الشديد لما حدث، مؤكدة فتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب ومحاسبة المسؤولين عن سوء التنظيم.

وأكد محافظ دمشق ماهر مروان، يوم الجمعة، أن حادث التدافع في المسجد الأموي بالعاصمة السورية لن يمر من دون محاسبة المقصرين.

وأعلن المحافظ عن "تحمل كامل المسؤولية عما حدث في الجامع الأموي ونعمل على، ونعمل على اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في الأماكن العامة مستقبلًا".

وتقدم مروان بتعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء لجميع المصابين.



من جهته عبر الشيف أبو عمر، عن حزنه العميق وأسفه الشديد للحادث، موضحًا أنه لم يكن يتوقع الإقبال الكبير الذي شهده الحدث.

الشيف عمر صاحب سلسلة مطاعم بتركيا والمسؤول عن مجزرة التدافع في الجامع الأموي.pic.twitter.com/HAaBxlvKil — Abou Ali هاشم (@AliA95899) January 10, 2025

من هو الشيف أبو عمر؟

الشيف أبو عمر الدمشقي، واسمه الحقيقي مهند البغدادي، هو طاهٍ سوري شهير وُلد في دمشق عام 1983، حيث نشأ وسط عائلة شغوفة بفنون الطهي.

منذ صغره، كان يساعد والدته في تحضير الطعام، مما زرع فيه حب الطهي الذي تطور لاحقًا ليصبح مصدر نجاحه.

في عام 2015، انتقل البغدادي إلى إسطنبول وافتتح أول مطاعمه، متخصصًا في تقديم الأطباق التقليدية مثل الكوارع والسجقات، سرعان ما حقق مشروعه نجاحًا كبيرًا، مما شجعه على تأسيس سلسلة مطاعم "البيت الدمشقي"، التي أصبحت وجهة بارزة لعشاق الطعام العربي في تركيا ودول أخرى.

وتقدم السلسلة مجموعة متنوعة من الأطباق الشرق أوسطية والعالمية، معتمدة على جودة الطعام والخدمة الممتازة.

ولم تقتصر نجاحات الشيف أبو عمر على المطاعم، بل امتدت إلى وسائل التواصل الاجتماعي حيث أصبح أحد أبرز الطهاة العرب عبر منصات مثل "تيك توك"، "إنستغرام"، و"يوتيوب"، حيث يشارك وصفاته ومهاراته مع ملايين المتابعين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.