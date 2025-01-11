بعد كارثة وليمة المسجد الأموي، قرار عاجل من محافظ دمشق بشأن تنظيم الفعاليات (فيديو)

أعلن محافظ دمشق ماهر مروان في تصريح لوكالة الأنباء السورية "سانا" إجراءات خاصة لتنظيم الفعاليات والنشاطات في العاصمة السورية، وذلك بعد حادث التدافع الذي وقع بالمسجد الأموي يوم الجمعة، وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وقال محافظ دمشق لـ"سانا": "حرصًا على سلامة المواطنين وتجنبا لتكرار حوادث مؤسفة كحادث المسجد الأموي الكبير، نؤكد أهمية التنسيق المسبق مع المحافظة والجهات المعنية قبل تنظيم أي فعالية أو نشاط داخل المدينة".

وأوضح أن ذلك يتطلب "تقديم دراسة تنظيمية شاملة تضمن معايير السلامة والأمان والحصول على الموافقات الرسمية اللازمة من الجهات المختصة".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، كان المحافظ قد أكد في حديث لـ"سانا" أنه يتابع مع وزارة الداخلية "مجريات التحقيق للوقوف على تفاصيل الحادث وأسبابه، وسنتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين عن وقوعه".

من جانبه، أعلن مدير صحة دمشق محمد أكرم معتوق أن "حصيلة الضحايا النهائية لحادث التدافع المؤسف الذي وقع في المسجد الأموي الكبير ومحيطه هي 4 وفيات و16 إصابة".

وفاة 3 نساء وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق اليوم بسبب وليمة نظمها الشيف "أبو عمر الشامي"



لم يفتتح الوليمة بمنطقة مفتوحة لانها لا تجلب مشاهدات pic.twitter.com/YZujMntlnJ — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) January 10, 2025

وكشفت مصادر عدة، أن وليمة طعام كبيرة أقامها صانع محتوى سوري، كانت وراء كارثة التدافع داخل المسجد الأموي.

وأشارت مصادر إلى أن "الشيف أبو عمر"، نظم وليمة خيرية في الجامع الأموي، تخللها غياب التنسيق والتنظيم، ما أدى إلى تدافع كبير بين الحاضرين والتسبب في وقوع قتلى ومصابين.

والطاهي السوري مهند البغدادي، الملقب بـ"أبو عمر"، هو شيف معروف على وسائل التواصل الاجتماعي، ولديه أكثر من مليون متابع على منصة "تيك توك".

لو كان الشيف أبو عمر صادقًا، لقدم هذه الولائم في المخيمات حيث الحاجة الحقيقية.

لكن شهوة التريند والتسلق على ظهور وبطون الجوعى في سوريا

لهذا المدعو الجاني تسببت بإزهاق أرواح أبرياء في حرم المسجد الأموي بدمشق pic.twitter.com/f6TSwnmGye — صفاء عليان - Safaa Alian (@safaalian) January 10, 2025

وأظهرت فيديوهات قبل أيام، إعلان "الشيف أبو عمر" عن تجهيزاته لإقامة الوليمة، وتوجيهه لدعوة إلى السوريين لحضورها وتناول الطعام.

ووجه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اللوم للشيف أبو عمر، قائلين إنه ركز على الشهرة والانتشار، بهذه الخطوة، ولم يحسب حساب التنظيم الدقيق للفعالية.

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