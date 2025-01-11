ترامب يعتزم إصدار أكثر من 100 أمر تنفيذي من اليوم الأول لرئاسته

يعمل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على إعداد أكثر من 100 أمر تنفيذي اعتبارًا من اليوم الأول لرئاسته، فيما يرقى إلى حملة من الصدمة بشأن الرسوم الجمركية وأمن الحدود والترحيلات.



وأبلغ ترامب أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بشأن هذه البداية القوية خلال اجتماع خاص في الكابيتول.

ومن المتوقع إطلاق العديد من الإجراءات فور تنصيبه يوم 20 يناير.

وحدد كبير مستشاري ترامب ستيفن ميلر لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إجراءات أمن الحدود وتطبيق قوانين الهجرة التي من المتوقع أن تبدأ قريبًا.

وقال السيناتور جون هويفن، وهو جمهوري من ولاية نورث داكوتا "سيكون هناك عدد كبير" من القرارات.

وكان حلفاء الرئيس المنتخب يقومون بإعداد مجموعة من الأوامر التنفيذية التي يمكن أن يوقعها ترامب سريعا بشأن مجموعة واسعة من القضايا، من الحملة الخاصة بالحدود الأمريكية المكسيكية إلى تنمية الطاقة إلى جدول اتحادي لقواعد قوة العمل والسياسات الخاصة بالجنسين في المدارس وتفويضات اللقاحات، وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من الوعود التي قطعها خلال حملته الانتخابية بشأن اليوم الأول.

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