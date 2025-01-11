مواعيد مباريات اليوم السبت 11-1- 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 11-1-2025، إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية والإفريقية.
مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم
إستاد أبيدجان × الأهلي: 6:00 مساءً بتوقيت مصر- بي إن سبورتس HD1
ساجرادا × بيراميدز: 9:00 مساءً بتوقيت مصر- beIN Sports HD 2
الجيش الملكي × الرجاء الرياضي: 9:00 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD1
كأس الاتحاد الإنجليزي
بريستول سيتي × ولفرهامبتون: 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر.
ليفربول × ستانلي: 2:15 عصرًا بتوقيت مصر.
ليستر سيتي × كوينز:2:15 مساءً بتوقيت مصر.
نورويتش سيتي × برايتون:7:00 مساءً بتوقيت مصر.
تشيلسي × موركامب: 7:00 مساءً بتوقيت مصر.
نوتنجهام فورست × لوتون تاون: 7:00 مساءً بتوقيت مصر.
مانشستر سيتي × سالفورد: 7:45 مساءً بتوقيت مصر.
مواعيد مباريات الدوري السعودي
العروبة × الهلال3:45 عصرًا بتوقيت مصر - SSC 1
القادسية × التعاون:4:40 مساءً بتوقيت مصر - SSC 1
مباريات الدوري الإسباني
ديبورتيفو ألافيس × جيرونا: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3
بلد الوليد × ريال بيتيس:5:15 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3
إسبانيول × ليجانيس:7:30 مساءً بتوقيت مصر- beIN Sports HD 3
إشبيلية × فالنسيا: 10:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
أودينيزي × أتالانتا: 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر - AD Sports 1 HD
تورينو × يوفنتوس: 7:00 مساءً بتوقيت مصر -AD Sports 1 HD
ميلان × كالياري: 9:45 مساءً بتوقيت مصر - AD Sports 1 HD
مواعيد الدوري الألماني
سانت باولي × آينتراخت فرانكفورت: 4:30 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD5
بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ: 7:30 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD5.
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستاد بريست X ليون – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4
ستاد ريمس X نيس– الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports HD 6
رين X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات الدوري المصري
البنك الوطني × الإسماعيلي: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندري × زد 7:00 مساءً - قناة أون تايم سبورت
مواعيد الدوري التونسي
النادي الإفريقي × مستقبل قابس: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر.
مستقبل سليمان × الملعب التونسي: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر.
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
الشارقة × خورفكان: 3:05 عصرًا بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية
بني ياس × الوصل: 3:05 عصرًا بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية
الجزيرة × الوحدة: 5:45 مساءً بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.
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