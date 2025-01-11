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رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 11-1- 2025 والقنوات الناقلة

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 11-1-2025، إقامة العديد من  المباريات في مختلف البطولات العالمية والإفريقية.

 

مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

إستاد أبيدجان × الأهلي:  6:00 مساءً بتوقيت مصر- بي إن سبورتس HD1


ساجرادا × بيراميدز: 9:00 مساءً بتوقيت مصر- beIN Sports HD 2 


الجيش الملكي × الرجاء الرياضي:  9:00 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD1


كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستول سيتي × ولفرهامبتون: 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر.


ليفربول × ستانلي:  2:15 عصرًا بتوقيت مصر.

ليستر سيتي × كوينز:2:15 مساءً بتوقيت مصر.
نورويتش سيتي × برايتون:7:00 مساءً بتوقيت مصر.
تشيلسي × موركامب:  7:00 مساءً بتوقيت مصر.
نوتنجهام فورست × لوتون تاون: 7:00 مساءً بتوقيت مصر.
مانشستر سيتي × سالفورد: 7:45 مساءً بتوقيت مصر.


مواعيد مباريات الدوري السعودي 

العروبة × الهلال3:45 عصرًا بتوقيت مصر - SSC 1  
القادسية × التعاون:4:40 مساءً بتوقيت مصر - SSC 1  


مباريات الدوري الإسباني 

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا:  3:00 عصرًا بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3
بلد الوليد × ريال بيتيس:5:15 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3
إسبانيول × ليجانيس:7:30 مساءً بتوقيت مصر- beIN Sports HD 3
إشبيلية × فالنسيا:  10:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3


مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي × أتالانتا: 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر - AD Sports 1 HD  
تورينو × يوفنتوس:  7:00 مساءً بتوقيت مصر -AD Sports 1 HD  
ميلان × كالياري:  9:45 مساءً بتوقيت مصر - AD Sports 1 HD  


مواعيد الدوري الألماني

سانت باولي × آينتراخت فرانكفورت:  4:30 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD5


بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ: 7:30 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD5.


مواعيد مباريات الدوري الفرنسي


ستاد بريست X ليون – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4      

ستاد ريمس X نيس– الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports HD 6    

رين X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4    


مواعيد مباريات  الدوري المصري

البنك الوطني × الإسماعيلي:  3:00 عصرًا بتوقيت مصر قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندري × زد 7:00 مساءً - قناة أون تايم سبورت


مواعيد الدوري التونسي

النادي الإفريقي × مستقبل قابس:  3:00 عصرًا بتوقيت مصر.
مستقبل سليمان × الملعب التونسي:  3:00 عصرًا بتوقيت مصر.


مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الشارقة × خورفكان:  3:05 عصرًا بتوقيت مصر -  قنوات أبوظبي الرياضية
بني ياس × الوصل:  3:05 عصرًا بتوقيت مصر -  قنوات أبوظبي الرياضية
الجزيرة × الوحدة:  5:45 مساءً بتوقيت مصر -  قنوات أبوظبي الرياضية.

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