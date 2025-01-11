مواعيد مباريات اليوم السبت 11-1- 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم السبت 11-1-2025، إقامة العديد من المباريات في مختلف البطولات العالمية والإفريقية.

مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

إستاد أبيدجان × الأهلي: 6:00 مساءً بتوقيت مصر- بي إن سبورتس HD1



ساجرادا × بيراميدز: 9:00 مساءً بتوقيت مصر- beIN Sports HD 2



الجيش الملكي × الرجاء الرياضي: 9:00 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD1



كأس الاتحاد الإنجليزي

بريستول سيتي × ولفرهامبتون: 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر.



ليفربول × ستانلي: 2:15 عصرًا بتوقيت مصر.

ليستر سيتي × كوينز:2:15 مساءً بتوقيت مصر.

نورويتش سيتي × برايتون:7:00 مساءً بتوقيت مصر.

تشيلسي × موركامب: 7:00 مساءً بتوقيت مصر.

نوتنجهام فورست × لوتون تاون: 7:00 مساءً بتوقيت مصر.

مانشستر سيتي × سالفورد: 7:45 مساءً بتوقيت مصر.



مواعيد مباريات الدوري السعودي

العروبة × الهلال3:45 عصرًا بتوقيت مصر - SSC 1

القادسية × التعاون:4:40 مساءً بتوقيت مصر - SSC 1



مباريات الدوري الإسباني

ديبورتيفو ألافيس × جيرونا: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3

بلد الوليد × ريال بيتيس:5:15 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3

إسبانيول × ليجانيس:7:30 مساءً بتوقيت مصر- beIN Sports HD 3

إشبيلية × فالنسيا: 10:00 مساءً بتوقيت مصر - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

أودينيزي × أتالانتا: 2:00 ظهرًا بتوقيت مصر - AD Sports 1 HD

تورينو × يوفنتوس: 7:00 مساءً بتوقيت مصر -AD Sports 1 HD

ميلان × كالياري: 9:45 مساءً بتوقيت مصر - AD Sports 1 HD



مواعيد الدوري الألماني

سانت باولي × آينتراخت فرانكفورت: 4:30 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD5



بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ: 7:30 مساءً بتوقيت مصر - بي إن سبورتس HD5.



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي



ستاد بريست X ليون – الساعة 6 مساء على قناةbeIN Sports HD 4

ستاد ريمس X نيس– الساعة 8 مساء على قناةbeIN Sports HD 6

رين X مارسيليا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الوطني × الإسماعيلي: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر قناة أون تايم سبورت

الاتحاد السكندري × زد 7:00 مساءً - قناة أون تايم سبورت



مواعيد الدوري التونسي

النادي الإفريقي × مستقبل قابس: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر.

مستقبل سليمان × الملعب التونسي: 3:00 عصرًا بتوقيت مصر.



مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

الشارقة × خورفكان: 3:05 عصرًا بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية

بني ياس × الوصل: 3:05 عصرًا بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية

الجزيرة × الوحدة: 5:45 مساءً بتوقيت مصر - قنوات أبوظبي الرياضية.

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