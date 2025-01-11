السبت 11 يناير 2025
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بمليون دولار ويصنع منها 3 فقط سنويا، ساعة زوكربيرج تثير غضب المتابعين

ساعد يد زوكربيرج،
ساعد يد زوكربيرج، فيتو

ثارت "ساعة يد" ارتداها الملياردير مارك زوكربيرج، خلال فيديو له، الجدل، خاصة وأن قيمتها تبلغ قرابة مليون دولار.

ماركة جروبل فورسي

وارتدى زوكربيرج ساعة من نوع "جروبل فورسي"، وهي ماركة سويسرية لساعات تصنع يدويا.

وتبلغ قيمة الساعة 900 ألف دولار، وارتداها زوكربيرج أثناء تحدثه عن سياسات موقع فيسبوك وإنستجرام الجديدة، والتي تحفز "حرية التعبير".

ووفقا لموقع "ماشبل" تنتج الشركة السويسرية فقط قطعتين أو ثلاثة قطع لساعات فئة "Hand Made 1" كل عام، وهي الساعة التي ارتداها زوكربيرج.

ويستغرق صنع كل ساعة ما يقرب من 6 آلاف ساعة.

وانتقد البعض ارتداء زوكربرج للساعة الفارهة، والتي تأتي على عكس "المظهر البسيط" الذي يتنباه زوكربرج في ملابسه خلال ظهوره العلني عادة.

كما انتقد البعض "تباهي زوكربيرج بثروته، خلال الإعلان الهام الذي يهتم بسياسات مواقع التواصل الاجتماعي والعمل مع الحكومة الأمريكية.

وسخر أحد مستخدمي منصة إكس: "زوكربيرغ يرتدي ساعة بقيمة مليون دولار تقريبا في مقطع الفيديو الإعلاني الخاص بسياسات فيسبوك.. كيف يفهم التحول الثقافي للمجتمع وهو يرتدي ساعة تكلف أكثر من منازل معظم الناس".

وفي إعلان فيسبوك، تحدث زوكربيرج عن خططه للعمل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في مواجهة الحكومات في جميع أنحاء العالم التي تلاحق الشركات الأميركية وتضغط من أجل فرض المزيد من الرقابة عليها.

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