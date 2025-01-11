السبت 11 يناير 2025
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سباح يضحي بميداليته الأولمبية لإنقاذ كلبه من حريق في لوس أنجلوس

السباح الأولمبي
السباح الأولمبي الأمريكي السابق جاري هول جونيور، فيتو

فقد السباح الأولمبي الأمريكي السابق جاري هول جونيور، في حريق باليساديس بلوس أنجلوس، جميع الميداليات التي أحرزها خلال مسيرته الرياضية.

وفاز جاري البالغ من العمر 50 عامًا بخمس ميداليات أولمبية ذهبية، وثلاث فضيات، وبرونزيتين، إلا أنه تركها في منزله أثناء هروبه منه جرّاء حرائق الغابات التي تشهدها مناطق في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وحسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن السباح الأولمبي قرر التخلي عن ميدالياته، والعمل على إنقاذ كلبه بدلًا منها، عندما اقتربت النيران من منزله.

وقال جار إنه كان لديه ثلاث دقائق فقط لمغادرة منزله مع اقتراب النيران.

وأضاف: "تكتشف الكثير عن نفسك في تلك اللحظة. ما كان أكثر أهمية بالنسبة لي، الميداليات الأولمبية أم كلبي؟ أعتقد أن كلبي يعني لي أكثر."

وأضاف أن المشاهد في باليساديس كانت "مؤلمة" و"يائسة"، مع محاولة الآباء الوصول إلى أطفالهم.

وتابع قائلا: "كنت هناك عندما بدأت صفارات الإنذار تدوي في القرية، وفي تلك اللحظة كانت النيران مرئية بالفعل. مشاهدة المنازل تحترق... يمكنك تخيل الذعر."

وفرضت السلطات الأمريكية يوم الجمعة حظر تجول في مناطق لوس أنجلوس لحماية الممتلكات التي تم إخلاؤها بسبب حرائق الغابات التي اجتاحت المنطقة.

ولقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم في حرائق الغابات الهائلة التي اجتاحت منطقة لوس أنجلوس الكبرى في الأيام الأخيرة.

وتم إرسال أوامر إخلاء لنحو 153 ألف شخص في لوس أنجلوس جراء الحرائق و166 ألفا آخرين تلقوا إنذارات للاستعداد.

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