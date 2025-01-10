أخبار الحوادث اليوم، القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا،العثور على جثة هندي في المهندسين، مصرع شخص وإصابة 8 آخرين أعلى دائري البراجيل، عامل يقتل زوجته في عين شمس

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

اتهمت مطلقة في الفيوم، نجل شقيقتها بتكرار معاشرتها جنسيا، حتى أنجبت منه طفلا سفاحا، بعد أن راودها عن نفسها، وضعفت أمام كلامه المعسول، وسلمت له نفسها برضاها.



جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة هندي ملقاة في أحد شوارع المهندسين

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة هندي في العقد الخامس من عمره، وجدت ملقاة فى الشارع خلف مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات بالسويس وإحداث تلفيات بها.



مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل (صور)

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص من أعلى طريق دائري البراجيل.

التحقيق مع عامل بتهمة قتل زوجته في عين شمس

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع عامل بتهمة قتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

والدة شاب مقتول على يد أصدقائه في فيصل تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)

أقدم شابان على إنهاء حياة صديقهما بمنطقة فيصل بحي الهرم في الجيزة، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، مستخدمين سلاحا أبيض وعصا خشبية شومة.

إصابة 18 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق "قنا - سفاجا"

أصيب 18 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “قنا - سفاجا”، اليوم الجمعة، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث.

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط أسلحة ومخدرات بـ 100 مليون جنيه (صور)

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة.



10 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

تقوم قوات الحماية المدنية مدعومة بمعدات ثقيلة بعملية رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار، الذى تسبب فى مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.





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