الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

التحقيق مع عامل بتهمة قتل زوجته في عين شمس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

تباشر نيابة شرق القاهرة الكلية التحقيق مع عامل بتهمة قتل زوجته بشارع التحرير في عين شمس ، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وصرحت بدفن جثة المجني عليها عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 


تلقت مباحث قسم شرطة عين شمس بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب مشاجرة بين زوجين بدائرة القسم ومصرع الزوجة، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان البلاغ.

وبالفحص عثر علي جثة سيدة ترتدي كامل ملابسها بها طعنتان، وتبين أن زوجها وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية بينهما

عقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهم.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق 

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نيابة شرق القاهرة الكلية عين شمس قسم شرطة عين شمس

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