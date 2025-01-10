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حوادث

القبض على شاب متهم بمعاشرة خالته والإنجاب منها سفاحا بالفيوم

قسم أول الفيوم، فيتو
قسم أول الفيوم، فيتو

اتهمت مطلقة في الفيوم، نجل شقيقتها بتكرار معاشرتها جنسيا، حتى أنجبت منه طفلا سفاحا، بعد أن راودها عن نفسها، وضعفت أمام كلامه المعسول، وسلمت له نفسها برضاها.

بلاغ من مستشفى جامعة الفيوم

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إشارة من مستشفى الفيوم الجامعي، بوصول "ش  ر."، 18 سنة، مطلقة، تعاني من مخاض الولادة، وأنجبت فور دخولها قسم النساء والتوليد طفلا ذكرا كامل النمو، وحاولت إدارة المستشفى التعرف على بيانات والد الطفل، حتى يمكن قيده، أقرت بأنها تزوجت لمدة ثلاث أشهر وانفصلت عن زوجها منذ 6 أشهر، وأن حملها سفاحا من نجل شقيقتها.

أقوال الفتاة في تحقيقات الشرطة

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة أول الفيوم إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لاستجواب الفتاة التي أقرت باتهام نجل شقيقتها، 19 سنة، بتكرار معاشرتها معاشرة الأزواج، منذ قرابة 9 أشهر، حتى حملت منه سفاحًا، وباستجواب والدتها أقرا أنها فوجئت بالواقعة، وأن ابنتها منفصلة منذ فترة، ولم تخبر أحدا بحملها ومرت أشهر الحمل دون أن يلاحظ أحد من أفراد العائلة انتفاخ بطنها التي كانت تداريها بملابس فضفاضة. 

حتى حان وقت الولادة وتوجهت بمفردها إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتنجب طفلها بدون علم أحد حتى أخطرت الأسرة من قبل إدارة البحث الجنائي، وعللت الأم إخفاء ابنتها للواقعة، بأنها خشيت افتضاح أمر العائلة، والتخلص منها ومن حملها.

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وألقى ضباط مباحث قسم أول الفيوم بالتعاون مع قسم ثان محل إقامة الفتاة، القبض على الشاب المتهم، الذي أنكر كل ما قالته خالته، ونفى ارتكابه للواقعة، ولم يعلل سببًا لاتهامها له، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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