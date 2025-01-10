"داست بنزين بدلا من الفرامل"، الأمن يكشف تفاصيل اقتحام سيارة سيدة لصيدلية

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات بالسويس وإحداث تلفيات بها.

سيدة تقود سيارة وتقتحم صيدلية بعد فشلها فى ركن السيارة

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور مدعوم بصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اقتحام سيارة قيادة "إحدى السيدات" لصيدلية بالسويس وإحداث تلفيات بها.

اقتحام سيارة لإحدى الصيدليات بالسويس

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدتها (مقيمة بمنطقة الملاحة بالسويس) وتبين أنه حال قيامها بركن سيارتها أمام الصيدلية اختلت عجلة القيادة نتيجة ضغطها على دواسة البنزين بدلًا من الفرامل، مما أدى إلى إصطدام مقدمة السيارة بزجاج الصيدلية وكسره دون حدوث ثمة إصابات وتم الصلح بينها وبين مالك الصيدلية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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