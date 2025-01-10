الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط أسلحة ومخدرات بـ 100 مليون جنيه (صور)

ضبط أسلحة ومخدرات
ضبط أسلحة ومخدرات

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط أسلحة ومخدرات بـ 100 مليون جنيه 

استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

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وتمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ " الدقهلية - القليوبية") عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات. وضُبط بحوزتهم (أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة) بالإضافة إلى (68 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات المتنوعة).

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (100 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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