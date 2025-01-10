مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط أسلحة ومخدرات بـ 100 مليون جنيه (صور)

لقى 4 عناصر إجرامية مصرعهم فى تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة ضبط أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة وعدد من الأسلحة النارية غير المرخصة.

مصرع 4 عناصر إجرامية وضبط أسلحة ومخدرات بـ 100 مليون جنيه

استهدف قطاعا "الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة" بالإشتراك مع الأجهزة الأمنية المعنية عددا من البؤر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من مديريات الأمن.

وتمكنت من ضبط عناصر تلك البؤر ومصرع (4 عناصر إجرامية شديدة الخطورة بـ " الدقهلية - القليوبية") عقب مبادرتهم إطلاق النيران تجاه القوات. وضُبط بحوزتهم (أكثر من طن ومائة كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة) بالإضافة إلى (68 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات المتنوعة).

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات قرابة (100 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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