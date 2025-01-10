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حوادث

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين في انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل (صور)

انقلاب ميكروباص من
انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب 8 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص من أعلى طريق دائري البراجيل.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب ميكروباص من أعلى طريق دائري البراجيل، ووفاة شخص وإصابة 7 آخرين.

انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

وانتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب ميكروباص من أعلي دائري البراجيل
انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث أعلى دائري البراجيل ووجود مصابين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

انقلاب ميكروباص من أعلي دائري البراجيل
انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

وبالفحص تبين انقلاب ميكروباص من أعلى طريق دائري البراجيل، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص من أعلي دائري البراجيل
انقلاب ميكروباص من أعلى دائري البراجيل

ورفع رجال المرور آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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