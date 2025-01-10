والدة شاب مقتول على يد أصدقائه في فيصل تكشف تفاصيل جديدة عن الواقعة (فيديو)

أقدم شابان على إنهاء حياة صديقهما بمنطقة فيصل بحي الهرم في الجيزة، بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، مستخدمين سلاحا أبيض وعصا خشبية شومة.

والدة الضحية تكشف تفاصيل مقتل ابنها

وقالت والدة المجني عليه لـ فيتو: إن المتهمين يعملان في أحد محلات الحلاقة، زعما وجود خلافات مالية مع نجلها، وتمكنا من استدراجه عقب صلاة العشاء، وتعديا عليه بسلاح أبيض حتى أجهزا عليه.

وقررت نيابة الطالبية بمحافظة الجيزة، حبس شابين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل صديقهما بسبب خلافات مالية نشبت بينهما، مستخدمين سلاحا أبيض وعصا خشبية شومة.

وكلفت النيابة العامة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين، وإعداد تقرير مفصل عن ذلك، وتكليف أطباء مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة المجني عليه ، وإعداد تقرير بأسباب الوفاة والأداة المستخدمة في ذلك.



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