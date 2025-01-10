الجمعة 10 يناير 2025
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حوادث

إصابة 18 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق "قنا - سفاجا"  

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

أصيب 18 شخصًا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق “قنا - سفاجا”، اليوم الجمعة، وانتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف الى مكان الحادث.

حادث انقلاب ميكروباص على طريق “قنا - سفاجا” 

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن البحر الأحمر تلقت بلاغًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص  على طريق “قنا - سفاجا”، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

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وبالانتقال والفحص تبين إصابة 18 شخصًا بإصابات متفرقة، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى سفاجا لتلقى العلاج اللازم، فيما قام رجال المرور برفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية لطبيعتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

وكشف الفحص المبدئى أن اختلال عجلة القيادة من السائق أدى إلى انحراف القيادة وانقلابها على نهر الطريق، وتحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة.  

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حادث مروري حادث انقلاب سيارة ميكروباص مديرية أمن البحر الأحمر طريق قنا سفاجا

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