5 صور ترصد رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار

تقوم قوات الحماية المدنية مدعومة بمعدات ثقيلة بعملية رفع أنقاض منزل أسيوط المنهار، الذى تسبب فى مصرع 5 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن أسيوط تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل مأهول بالسكان بعزبة دمنهور بقرية بني شقير بمركز منفلوط.

انهيار منزل فى أسيوط

وانتقل رجال الحماية المدنية والشرطة والإسعاف إلى مكان البلاغ، بالإضافة إلى أجهزة مجلس المدينة.

وبالانتقال والفحص وتبين من المعاينة، انهيار منزل مكون من 3 طوابق ملك مصطفى عبد الصبور مبنى بالطوب الأحمر.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من وردة محمود عبد الصبور 40 عاما، ورودى محمود عبد الصبور 14 عاما، ومحمد مصطفى 13 عاما، ومحمد عبد الصبور 40 عاما، وأسيل مصطفى 12 عاما.

وأصيب كل من حمزة مصطفى 3 أعوام، وبشرى محمود عبد الصبور 14 عاما، وريتال محمود، ورودى محمود، وآدم مصطفى، وهدى حنفى جاد 32 عاما، وسحر نادى سيد 35 عاما.

وقامت سيارات الاسعاف بنقل الجثامين الى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ويقوم رجال المباحث بإجراء التحريات وجمع المعلومات حول الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارى العرض على النيابة العامة.

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