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حوادث

أمن الجيزة يكشف تفاصيل اختطاف محام على يد موكله لتسببه في خسارة قضية

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كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ، تفاصيل اختطاف محام على يد موكله لتسببه فى خسارة قضية.  

اختطاف محامى على يد موكله لتسببه فى خسارة قضية 

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) بغياب زوجها (محام) عقب خروجه من مسكنهما وتلقيها اتصالا هاتفيا منه أخبرها بقيام شخص "محدد" باحتجازه.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام أمكن تحديد مكان الشخص المحتجز  بعقار كائن بدائرة قسم شرطة الأهرام  وتم تحريره، وضبط مرتكب الواقعة (مقاول – مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) وبحوزته (طبنجة وعدد من الطلقات).

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لسابقة تحصل المجنى عليه على مبلغ مالى منه لإنهاء بعض الإجراءات القضائية وأنه لم يفى بذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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