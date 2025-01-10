جهود مكثفة لكشف غموض العثور على جثة هندي ملقاة في أحد شوارع المهندسين

تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة هندي في العقد الخامس من عمره، وجدت ملقاة فى الشارع خلف مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.



العثور على جثة هندي بالمهندسين

وتلقى محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من الأهالي بالعثور على جثة شخص ملقاة فى الشارع خلف مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين، وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة هندي فى العقد الخامس من عمره، ولا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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