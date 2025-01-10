إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بالطريق الغربي في الفيوم

أصيب 6 أشخاص من الفيوم، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالركاب على طريق أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية دمو، بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج.

تفاصيل حادث انقلاب سيارة وقرار وكيل النيابة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بانقلاب سيارة ميكروباص، محملة بالركاب، على طريق اسيوط الصحراوي الغربي عند مدخل دمو، ووجود مصابين، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الواقعة، وتبين أن السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، أدت إلى فقدان السيطرة على السيارة، ما تسبب في انقلابها في نهر الطريق، وإصابة 6 أشخاص، تم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي، وتمكنت إدارة مرور الفيوم، من رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، بمركز شرطة الفيوم، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير فني بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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