الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

فرنسا: الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، اليوم الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي قد يرفع قريبا بعض العقوبات التي فرضها ضد سوريا، وتعرقل وصول المساعدات الإنسانية إليها.

 الاتحاد الأوروبي يرفع بعض العقوبات عن سوريا قريبا
 

وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح لإذاعة "فرنسا الدولية RFI" إن الاتحاد الأوروبي قد يتخذ قرارا مماثلا قريبا دون أن يحدد توقيتا محددا، مشيرا إلى أن رفع المزيد من العقوبات السياسية سيعتمد على كيفية تعامل القيادة السورية الجديدة مع عملية الانتقال.

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وفي سياق متصل، نقلت "رويترز" عن 3 دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن الاتحاد الأوروبي سيسعى إلى الموافقة على رفع بعض العقوبات بحلول الوقت الذي يجتمع فيه وزراء خارجية الدول الأعضاء الـ27 في بروكسل يوم 27 يناير.

أمريكا تبدأ في رفع العقوبات عن سوريا 

وأوضح اثنان من الدبلوماسيين أن أحد الأهداف هو تسهيل المعاملات المالية للسماح بعودة الأموال إلى البلاد، وتسهيل النقل الجوي، وتخفيف العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة لتحسين إمدادات الطاقة.

ومطلع الأسبوع الجاري، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا لمدة 6 أشهر بعد انتهاء حكم بشار الأسد، في محاولة لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وتعاني سوريا من نقص حاد في الكهرباء، التي لا تتوفر إلا لمدة ساعتين أو 3 ساعات يوميا في أغلب المناطق. وتقول الحكومة المؤقتة إنها تهدف إلى توفير الكهرباء لمدة تصل إلى 8 ساعات يوميا في غضون شهرين.

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الاتحاد الاوروبي سوريا فرنسا

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