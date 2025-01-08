الأربعاء 08 يناير 2025
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خارج الحدود

البحرين: حريصون على استقلال سوريا واستعادة دورها العربي

لقاء الزياني مع الإدارة
لقاء الزياني مع الإدارة السورية الجديدة

قال  وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، خلال لقاء مع نظيره السوري أسعد الشيباني في العاصمة دمشق: "حريصون على استقلال سوريا ووحدة أراضيها واستعادة دورها على الصعيدين العربي والدولي".

وزير خارجية البحرين: حريصون على استقلال سوريا 

وأضاف الوزير الزياني: "مستعدون لتوسيع آفاق التعاون المشترك مع سوريا في جميع المجالات، وندعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا".

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وفي وقت سابق كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن تخفيف العقوبات عن  سوريا "بشكل مؤقت".

وأكدت الصحيفة أن "تفكير واشنطن في تخفيف العقوبات عن سوريا يأتي دعمًا للإدارة الجديدة".

رفع العقوبات عن سوريا 

وأشارت إلى أن إدارة بايدن تخطط للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية لسوريا، في خطوة تهدف إلى تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون رفع العقوبات التي تقيد المساعدات الأخرى للحكومة الجديدة في دمشق، وفق قولها.

وأضافت الصحيفة "يؤكد القرار حذر البيت الأبيض بشأن رفع العقوبات الشاملة عن سوريا حتى يتضح الاتجاه الذي يتخذه قادتها الجدد، بقيادة مجموعة تصنفها الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية".

ونقلت عن مسؤولين قولهم، إن الخطوة المحدودة التي وافقت عليها الإدارة خلال عطلة نهاية الأسبوع تسمح لوزارة الخزانة بإصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم خدمات أساسية، مثل المياه والكهرباء وغيرها من الإمدادات الإنسانية.

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سوريا البحرين دمشق

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