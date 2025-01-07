أردوغان: سوريا تكبدت خسائر تتجاوز الـ 500 مليار دولار خلال 13 عاما

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي إلى المشاركة الفعالة في إعادة إعمار سوريا، مشيرا إلى أن الأضرار التي لحقت بهذا البلد على مدى 13 عاما تتجاوز قيمتها 500 مليار دولار.

المشاركة الفعالة في إعادة إعمار سوريا

ونقلت قناة "تي آر تي خبر" التركية عن أردوغان قوله خلال اجتماعه مع المحافظين في أنقرة اليوم الثلاثاء: "نمر بفترة من الأحداث الهامة جدا في منطقتنا.. الأحداث التي تجري في جارتنا سوريا، التي تربطنا بها حدود بطول 910 كيلومترات، تمثل لنا أهمية خاصة من جميع النواحي".

وأضاف: "إن قيمة الأضرار التي لحقت بهذا البلد نتيجة سياسة القتل الجماعي على مدى 13 عاما تتجاوز 500 مليار دولار، وتشير تقارير فرقنا التي زارت سوريا إلى أن الوضع على الأرض أسوأ بكثير مما كان متوقعا".

وتابع أردوغان: "من الواضح أن سوريا بحاجة إلى وقت معين لإعادة البناء بشكل شامل، وكذلك إلى دعم العالم العربي والإسلامي، ومن المهم أن يساهم المجتمع الدولي بشكل أكبر في هذه العملية".

إعادة إعمار سوريا وإصلاح مؤسساتها ومكافحة الإرهاب

كما أعلن عن استعداد بلاده لتقديم كافة أشكال الدعم للحكومة السورية الجديدة وعن نية تركيا تعزيز علاقات حسن الجوار مع سوريا.

وفي وقت سابق شدد أردوغان على ضرورة التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة إعمار سوريا وإصلاح مؤسساتها ومكافحة الإرهاب.

وأكد الرئيس التركي أن التطورات الأخيرة في سوريا "كشفت مدى دقة السياسة الخارجية الإنسانية والواعية التي تنتهجها تركيا". وذلك وفق تعبيره.

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