أخبار مصر اليوم، حقيقة مقترح التعليم باعداد امتحانات غير موحدة بالثانوية العامة، موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مساعدات عاجلة لضحايا انفجار خط الغاز بالخانكة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حاجة مصر لإنشاء غرف فندقية جديدة، وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة، وفي ضوء مدي توافد السائحين إليها، مستعرضًا تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة مؤخرًا، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير: "بدأنا بناء المتحف الكبير أنا والوزير فاروق حسني منذ عام 2002 ويعد أكبر متحف في العالم".

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية.

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع البيض الخالي من المسببات المرضية إلي 6 ملايين بيضة بنهاية عام 2026، والتي تكفي الاحتياجات اللازمة لتصنيع اللقاحات محليا وفتح أسواق جديدة للتصدير.

تتابع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انفجار خط بوتاجاز بالخانكة بمنطقة الخانكة محافظة القليوبية، الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين وحالة وفاة.

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى جلال الهريدى أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن الذى وافته المنية صباح اليوم، حيث أقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

استكملت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

تمكنت هيئة الأوقاف المصرية من تحصيل إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإدارة الوقف واستثماره بما يتماشى مع شروط الواقفين.

اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركة (MEDBOT) الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، لبحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة،ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جودة المنظومة الصحية عبر تبني أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.

شكاوي مجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، عن أداء المنظومة خلال شهر ديسمبر 2024.

أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم أنه تم توفير جميع الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.

كشف الدكتور اشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر اليوم في طور التربيع الأول، حيث يضئ نصف قرصه فقط في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس، حتى لو كانت الشمس تحت الأفق (اتجاه الغرب في حالة التربيع الأول)، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.

اجتمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لبحث تعزيز سبل التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، المُنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ٥-٧ يناير ٢٠٢٥م.

كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دراسة مقترح بإعداد امتحانات غير موحدة، لشهادة الثانوية العامة 2024/2025، بحيث يكون لكل إقليم من الأقاليم التعليمية سبع نماذج امتحان مختلفة عن الإقليم الآخر.

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد تقريرا عن خطط تطوير العنصر البشرى من عمال الهيئة ورفع مستوى الفنيين وعناصر السكك الحديد من خلال تنمية سلوك الالتزام النصى بتعليمات التشغيل.

عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس جلسته لشهر يناير برئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الامتحانية بانتظام.



أصدرت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة السكان بالمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الديموجرافي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن.

ناقش الباحث هاني نصر عبدالمعبود سالم، عضو المكتب الفني لوكيل وزارة السياحة والآثار، رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية تخصص الاقتصاد تحت عنوان "انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي من منظور إسلامي"، بمقر المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

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