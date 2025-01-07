أخبار مصر اليوم، حقيقة مقترح التعليم باعداد امتحانات غير موحدة بالثانوية العامة، موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، مساعدات عاجلة لضحايا انفجار خط الغاز بالخانكة
أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:
درجات الحرارة غدا الأربعاء 8-1-2025 فى مصر
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأربعاء، حيث يسود طقس معتدل على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على شمال الصعيد، شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.
وزير السياحة: إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الرواج السياحي
أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حاجة مصر لإنشاء غرف فندقية جديدة، وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة، وفي ضوء مدي توافد السائحين إليها، مستعرضًا تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة مؤخرًا، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.
زاهي حواس يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ويطالب الدولة بهذا الأمر
قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير: "بدأنا بناء المتحف الكبير أنا والوزير فاروق حسني منذ عام 2002 ويعد أكبر متحف في العالم".
الأرصاد الجوية تحذر من هذه الظاهرة غدا الأربعاء
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية.
الزراعة: زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع البيض الخالي من المسببات المرضية
أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع البيض الخالي من المسببات المرضية إلي 6 ملايين بيضة بنهاية عام 2026، والتي تكفي الاحتياجات اللازمة لتصنيع اللقاحات محليا وفتح أسواق جديدة للتصدير.
60 ألف جنيه لأسرة المتوفى، التضامن تصرف مساعدات عاجلة لضحايا انفجار خط الغاز بالخانكة
تتابع الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي تداعيات حادث انفجار خط بوتاجاز بالخانكة بمنطقة الخانكة محافظة القليوبية، الذي أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المواطنين وحالة وفاة.
القيادة العامة للقوات المسلحة تنعى الفريق جلال الهريدى أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية
نعت القيادة العامة للقوات المسلحة الفريق فخرى جلال الهريدى أحد مؤسسى سلاح الصاعقة المصرية ورئيس حزب حماة الوطن الذى وافته المنية صباح اليوم، حيث أقيمت له جنازة عسكرية بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.
الصحة ترصد نواقص الأدوية والأجهزة الطبية واحتياجات المستشفيات بالقليوبية
استكملت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.
مليار و566 مليون جنيه إيرادات الوقف الخيري بالأوقاف
تمكنت هيئة الأوقاف المصرية من تحصيل إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإدارة الوقف واستثماره بما يتماشى مع شروط الواقفين.
الصحة تبحث مع شركة صينية التوسع في استخدام الروبوتات الجراحية
اجتمع الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، مع ممثلي شركة (MEDBOT) الصينية الرائدة في مجال الروبوتات الجراحية، لبحث آفاق التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات الجراحية بمستشفيات وزارة الصحة،ويأتي هذا الاجتماع في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز جودة المنظومة الصحية عبر تبني أحدث التقنيات العالمية وتقديم خدمات طبية متطورة للمواطنين.
منظومة الشكاوى الحكومية تحفظ 26 ألف استغاثة خلال ديسمبر، اعرف الأسباب
شكاوي مجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، عن أداء المنظومة خلال شهر ديسمبر 2024.
وسائل دفع متنوعة بشبكة المترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT للتيسير على الركاب
أكدت الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها اليوم أنه تم توفير جميع الوسائل الحديثة والمتاحة للدفع في شبكة خطوط المترو الثلاثة والقطار الكهربائي الخفيف LRT، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد خاصة في أوقات الذروة التي يتزايد فيها عدد الركاب.
البحوث الفلكية: القمر يدخل في طور التربيع الأول وهذه نسبة لمعانه
كشف الدكتور اشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر اليوم في طور التربيع الأول، حيث يضئ نصف قرصه فقط في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس، حتى لو كانت الشمس تحت الأفق (اتجاه الغرب في حالة التربيع الأول)، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.
محمد عبد اللطيف: الدولة المصرية تضع ملف التعليم على رأس أولوياتها
اجتمع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مع الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم المديرس، مدير عام مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم، لبحث تعزيز سبل التعاون في قطاع التعليم قبل الجامعي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الرابع عشر لوزراء التربية والتعليم العرب، المُنعقد في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة ٥-٧ يناير ٢٠٢٥م.
التعليم تكشف حقيقة دراسة مقترح بإعداد امتحانات غير موحدة بالثانوية العامة
كشف شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن دراسة مقترح بإعداد امتحانات غير موحدة، لشهادة الثانوية العامة 2024/2025، بحيث يكون لكل إقليم من الأقاليم التعليمية سبع نماذج امتحان مختلفة عن الإقليم الآخر.
تفاصيل خطط تطوير العنصر البشرى بهيئة السكك الحديدية
نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد تقريرا عن خطط تطوير العنصر البشرى من عمال الهيئة ورفع مستوى الفنيين وعناصر السكك الحديد من خلال تنمية سلوك الالتزام النصى بتعليمات التشغيل.
جامعة عين شمس: نعمل على تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب وتحقيق التنمية الشاملة
عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس جلسته لشهر يناير برئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء المجلس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.
محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وإجراءات منع الغش
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الامتحانية بانتظام.
نائب محافظ الجيزة تعيد تشكيل وحدة السكان لتعزيز العمل الديموجرافي
أصدرت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة السكان بالمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الديموجرافي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن.
"انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي" رسالة ماجستير بـ "الدراسات الإسلامية
ناقش الباحث هاني نصر عبدالمعبود سالم، عضو المكتب الفني لوكيل وزارة السياحة والآثار، رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية تخصص الاقتصاد تحت عنوان "انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي من منظور إسلامي"، بمقر المعهد العالي للدراسات الإسلامية.
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