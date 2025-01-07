الزراعة: زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع البيض الخالي من المسببات المرضية

أعلن الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية زيادة الطاقة الإنتاجية لمشروع البيض الخالي من المسببات المرضية إلي 6 ملايين بيضة بنهاية عام 2026، والتي تكفي الاحتياجات اللازمة لتصنيع اللقاحات محليا وفتح أسواق جديدة للتصدير.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومن هذا المنطلق أكد الدكتور سليم سلامة مدير مشروع إنتاج البيض الخالى من المسببات المرضية أنه وبعد الانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة هيكلة وتطوير المشروع وهى مرحلة تصحيح المسار وبعد الانتهاء من عمل الصيانات فى القطاعات المختلفة داخل المشروع وترميم البنية التحتية بشكل كامل يضمن جودة المنتج النهائى وهو البيض الخالى من المسببات المرضية، فقد أصبح البيض المنتج حاليا بالمشروع على أعلى مستوى من الجودة إن لم يكن هو الأفضل على مستوى العالم، ويؤكد ذلك نتائج الاختبارات المختلفة داخل المعمل المركزى للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية سواء على البيض نفسه أو على اللقاحات المنتجة باستخدام هذا البيض المنتج محليا (Nile SPF Eggs).

مركز البحوث الزراعية

أكد د. سليم سلامة مدير المشروع أنه في إطار توجيهات وزير الزراعة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ومتابعة مستمرة من الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بتوفير الاعتمادات اللازمة بدأنا بالفعل فى المرحلة الثانية وهى مرحلة رفع كفاءة العنابر القديمة وزيادة الطاقة الإنتاجية لها والتى من شأنها زيادة المستهدف من البيض الSPF المنتج الى 4,5 مليون بيضة وسوف نلمس نتائج هذه الإجراءات خلال الشهورالقادمة.

هذا إلى جانب تجهيز المعمل البيطرى المركزى بالمشروع وتطوير البنية التحتية له وتحديث الأجهزة العلمية به للحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية (GLP – ISO 17025) لتقليل الاعتماد على المعامل الدولية والعالمية وكذلك المحلية فى إجراء الختبارات المختلفة لضمان جودة البيض المنتج.

فى نفس التوقيت يتم التجهيز للمرحلة الثالثة من التطوير وهى بناء عدد 2 عنبر جدد لإنتاج البيض الخالى على أعلى مستوى تقنى حديث ،وكذلك وحدة جديدة لفرز وتدريج البيض المنتج على أحدث طراز وذلك من خلال تضافر الجهات المختلفة داخل وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، وعلى رأسها صندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية وسوف يتم الإنتهاء من تلك المرحلة خلال العام المالى 2025/2026، والتى من شأنها زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع من البيض الـSPF إلى 6 ملايين بيضة تكفى الاحتياجات اللازمة للتصنيع اللقاحات محليا وتساعد فى فتح أسواق جديدة للتصدير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.