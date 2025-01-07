الثلاثاء 07 يناير 2025
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تفاصيل خطط تطوير العنصر البشرى بهيئة السكك الحديدية

السكك الحديد
السكك الحديد

نشرت الهيئة القومية للسكك الحديد تقريرا عن خطط تطوير العنصر البشرى من عمال الهيئة ورفع مستوى الفنيين وعناصر السكك الحديد من خلال تنمية  سلوك الالتزام النصى بتعليمات التشغيل. 

 

خطط تطوير العنصر البشرى 

وأوضح الفريق كامل الوزير   وزير النقل أنه تم وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب والاختبار بالكلية الحربية والمعهد الفني للقوات المسلحة والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف العنصر البشري الحالي وكذلك التدريب الخارجي على التكنولوجيا الحديثة الخاصة بالوحدات المتحركة ذات التكنولوجيا الحديثة.

ولفت إلى أن هذه المعايير الدقيقة في الاختيار والدورات التدريبية المستمرة تهدف الى تنفيذ متطلبات مرحلة التطوير الحالية  لافتا الى أنه يدخل أيضا في إطار الاهتمام بالعنصر البشري رفع الروح المعنوية للعاملين بخلق بيئة عمل مناسبة وتوفير التأمين الطبي المناسب للعاملين بالسكك الحديدية والتطوير المستمر والارتقاء بالمنظومة الطبية وكذلك الاهتمام بالخدمات الاجتماعية والترفيهية للعاملين بالسكة الحديد وأسرهم وخاصة مع التطوير الشامل لنادي السكة الحديد وتقديمه لخدمات على أعلى مستوى لأعضاء النادي. 


بالإضافة إلى توفير مصاريف مناسبة متميزة للعاملين بالسكة الحديد واسرهم واثابة المجتهدين  مع معاقبة المخطىء وفقا لمبدأ الثواب والعقاب.

واكد وزير النقل ان كافة العاملين بالسكة الحديد  يجب أن يتسابقوا لخدمة جمهور الركاب وتقديم خدمات مميزة، وأن يكون التعامل مع الراكب في كافة المواقف باحترام تام وأن يؤدي كل موظف المهام الموكلة اليه طبقا لكارت الوصف الوظيفي لكل موظف 

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