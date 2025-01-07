زاهي حواس يكشف موعد افتتاح المتحف المصري الكبير ويطالب الدولة بهذا الأمر

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار والمصريات عضو مجلس أمناء المتحف المصري الكبير: "بدأنا بناء المتحف الكبير أنا والوزير فاروق حسني منذ عام 2002 ويعد أكبر متحف في العالم".

إبهار العالم في المتحف المصري الكبير

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون له فوائد عديدة خاصة في زيادة أعداد السائحين"، لافتًا إلى أن عرض توت عنخ َآمون سيبهر العالم.



افتتاح المتحف المصري الكبير

وأوضح أنه من المفترض افتتاح المتحف المصري الكبير الصيف المقبل ولكن يجب على الدولة إعلان ذلك رسميا قبل الافتتاح بعدة أشهر حتى يستعد العالم.

طلب زاهي حواس

ولفت زاهي حواس إلى أنه لا يوجد متحف في العالم يضاهي المتحف المصري الكبير أو متحف الحضارة، متمنيا تطوير كل المنطقة المحيطة بالهرم.

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