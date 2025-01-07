وزير السياحة: إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الرواج السياحي

أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، حاجة مصر لإنشاء غرف فندقية جديدة، وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة، وفي ضوء مدي توافد السائحين إليها، مستعرضًا تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة مؤخرًا، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.

بناء 40 ألف غرفة فندقية جديدة

وأوضح وزير السياحة والآثار، أن هناك عددا كبيرا من الشركات تقدمت للاستفادة منها في مجال إجراء التوسعات واستكمال المشروعات غير المكتملة وعمل إحلال وتجديد، مما سيعمل على إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الموجودة حاليًا على مستوى الجمهورية، ومنوهًا عن أنه جاري العمل على طرح مبادرات أخري خلال الفترة المقبلة لإقامة فنادق جديدة.

تشجيع الاستثمار السياحي

وشدد أنه حرصًا على تشجيع الاستثمار السياحي سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر، مؤكدا على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأعرب عن حرصه واستعداده للاستماع ولدعم أي فكرة لمشروع سياحي أو لأي آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أي تحديات قد تواجهها.



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