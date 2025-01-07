الثلاثاء 07 يناير 2025
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محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وإجراءات منع الغش

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
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تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية للاطمئنان على جاهزية المديرية والإدارات التعليمية والوقوف على الإجراءات المتبعة لضمان سريان العملية الامتحانية بانتظام. 
 

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة بضرورة توفير بيئة مناسبة وسبل الراحة اللازمة لتأدية الطلاب لامتحانات نصف العام الدراسى. 
 

استعدادات مديرية التربية والتعليم بالجيزة لإجراء اختبارات الشهادة الإعدادية

وفى ضوء ذلك استعرض سعيد عطية مدير مديرية التربية والتعليم مجهودات المديرية حيث أكد على رفع الإدارات درجة الاستعداد بكافة المدارس، مضيفا أنه تم توجيه مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المدارس لإستقصاء أى ملاحظات خلال عقد الإختبارات لتلافيها، وإتخاذ مايلزم من إجراءات لمنع حالات الغش باللجان.
 

كما أضاف مدير المديرية إلى أنه من المقرر رصد تكرار أى شكاوى يتقدم بها الطلاب لمراجعتها ووضع الحلول المناسبة لها.

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