الثلاثاء 07 يناير 2025
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الصحة ترصد نواقص الأدوية والأجهزة الطبية واحتياجات المستشفيات بالقليوبية

الصحة ترصد نواقص
الصحة ترصد نواقص الأدوية والأجهزة الطبية

استكملت وزارة الصحة والسكان المرحلة الثالثة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لهم.

 

زيارة مستشفى أبو المنجا، ومركز طبي عثمان، والمركز الطبي بمسطرد

وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن المرحلة الثالثة من الحملة التي استهدفت محافظة القليوبية، شهدت زيارة  فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية مستشفى أبو المنجا، ومركز طبي عثمان، والمركز الطبي بمسطرد، التابعين لإدارة شبرا الخيمة الصحية (شرق وغرب)، وذلك لتقييم مستوى الخدمة واتخاذ الإجراءات التصحيحية فورًا.


أضاف المتحدث الرسمي أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى أبو المنجا، حيث اطلع على جميع الأقسام، ولاحظ أثناء المرور على قسم الرعاية المركزة عدم توافر جهازي "إيكو" و"دوبلر" لحالات مرضى الرعاية المركزة. وبناءً على ذلك، تم التنسيق مع إدارة المستشفى لتوفير جهاز إيكو ودوبلر محمول، لحين توفير جهاز جديد من الوزارة خلال الأيام القليلة المقبلة، كما تم رصد وجود ماكينة غسيل كلوي داخل الرعاية المركزة غير مفعلّة، وتم التنسيق مع مدير إدارة الكلى بالمديرية لتشغيل الماكينة في الأيام القادمة.


وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم ملاحظة عدم توافر قسم استقبال للنساء خاص بالولادة الطبيعية، وتم التوصية بتخصيص قسم مخصص لاستقبال النساء وإنشاء غرفة لتحقيق هذا الغرض، وذلك تمهيدًا لتوفير جهاز قياس نبض الجنين من الوزارة خلال الأيام المقبلة، كما تم التنسيق مع المديرية لتوفير مخارج أوكسجين إضافية في جميع الغرف بما يتناسب مع عدد الأسرة.


وأوضح "عبدالغفار" أنه تم ملاحظة أن مبنى العيادات الخارجية والأقسام الداخلية يحتاج إلى أعمال تطوير وتحسين، وتم التواصل مع إدارة التخطيط بالمديرية لإعداد المقايسات والرسومات اللازمة لأعمال تطوير المبنى، بما يتماشى مع المعايير التصميمية للمستشفيات، بالإضافة إلى تحديد المدة الزمنية اللازمة لإتمام الأعمال والتكلفة التقديرية المطلوبة.


وأضاف أنه تم توفير جهاز جديد لتحليل المزارع (المضادات الحيوية) من قبل الوزارة، وسيتم تفعيله خلال الأيام القادمة  ويعد هذا الجهاز من أحدث الأجهزة في المحافظة، حيث يتم من خلاله تحليل المزارع وعرض النتائج في غضون 24 ساعة، مما يسهم في اتخاذ قرارات سريعة بشأن استخدام المضادات الحيوية لمرضى الرعاية المركزة بالمستشفى.

صرف مكافأة تميز لممرضة مبادرة السمعيات

وأشار "عبدالغفار" إلى أن الفريق استكمل جولته بزيارة مركز طبي عثمان التابع لإدارة شبرا الخيمة الغربية الصحية، حيث أوصى الفريق بصرف مكافأة تميز لممرضة مبادرة السمعيات، تقديرًا لتفانيها في العمل وجهودها في إنشاء سجلات متابعة الفحص الثاني وتنظيم الاستدعاءات والإحالة.


وأشار "عبدالغفار" إلى أن الفريق اختتم جولته في إدارة شبرا الخيمة الشرقية الصحية بزيارة مركز طبي مسطرد، حيث تم التوجيه بفصل معمل الدم والمعمل الخاص بالأمراض المتوطنة وسحب العينات،بعد توافر معمل مناسب مجهز.

كما لوحظ أن عيادة طب الأسرة لا تحتوي على جهاز لقياس ضغط الدم وأن ميزان الكبار معطل، فتم التوجيه بتوفير جهاز بديل، وإصلاح الميزان المعطل، مع التأكيد على ضرورة إجراء الصيانة الدورية للأجهزة وفقًا للمواعيد المحددة.


وأوضح "عبدالغفار" أن الفريق لاحظ وجود ترددات مرتفعة في عيادة طب الأسرة، حيث استمع إلى آراء المنتفعين الذين أشادوا بالطبيبة المتواجدة هناك، مؤكدين أنهم يتوافدون من مختلف الأماكن بسبب إخلاصها وتفانيها في العمل والنتائج السريعة التي تحققها في خطة العلاج،وقد وجه لها الفريق الشكر على جهودها، وأوصى بصرف مكافأة تميز لها، واستمع إلى طلباتها واحتياجات العيادة لتحسين خدماتها.

 

شكاوى بعض المواطنين حول عدم صرف بعض أصناف الأدوية من الصيدلية

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الفريق استمع إلى شكاوى بعض المواطنين حول عدم صرف بعض أصناف الأدوية من الصيدلية، وبعد المراجعة تبين وجود أصناف بديلة،حيث تم التوجيه بضرورة التنسيق بين الصيدلي والطبيب المعالج لإعداد قائمة بالأصناف المتوفرة وتحديثها بشكل دوري، كما تم ملاحظة عدم وجود جهاز أشعة للأسنان المتنقل في العيادة، فتم التنسيق مع المديرية لتوفيره.

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وأوضح "عبدالغفار" أن الحملة تم تنفيذها بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، وذلك لاتخاذ إجراءات فورية تهدف إلى تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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التواصل المباشر مع المواطنين الرعاية المركزة الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء محافظات الجمهورية مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان

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