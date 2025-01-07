"انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي" رسالة ماجستير بـ "الدراسات الإسلامية

ناقش الباحث هاني نصر عبدالمعبود سالم، عضو المكتب الفني لوكيل وزارة السياحة والآثار، رسالة الماجستير في الدراسات الإسلامية تخصص الاقتصاد تحت عنوان "انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي من منظور إسلامي"، بمقر المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

انعكاسات قطاع السياحة على الاقتصاد القومي

وتكونت لجنة المناقشة والحكم من كلً من الدكتور سامي السيد فتحي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة (رئيسًا ومناقشًا)، والدكتور عبدالهادي محمد مقبل، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بكلية الحقوق بجامعة طنطا (مشرفًا)، والدكتور عثمان أحمد عثمان، رئيس قسم الاقتصاد بالمعهد العالي للدراسات الإسلامية (عضوًا مناقشًا).

ذكرت رسالة الماجستير أن قطاع السياحة يعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، فهو يمتلك القدرة على تحقيق أثر كبير على الاقتصاديات الوطنية في مختلف أنحاء العالم، سواء من حيث توفير فرص العمل، أو تحسين التوازن التجاري، أو زيادة الإيرادات الحكومية، ومع تزايد أهمية هذا القطاع يتطلب ذلك الفهم العميق لتأثيراته وأبعاده المتعددة.

استكشاف وتحليل الانعكاسات الاقتصادية لقطاع السياحة

وهدفت الرسالة إلى استكشاف وتحليل الانعكاسات الاقتصادية لقطاع السياحة من منظور إسلامي، مع التركيز على العوامل التي تؤثر في تطور هذا القطاع، ومن خلال دراسة هذا الموضوع يمكن الوصول إلى رؤى متعمقة حول كيفية تعزيز دور السياحة كمحرك للتنمية الاقتصادية المستدامة.

ووضعت اللجنة مجموعة من الملاحظات على رسالة الماجستير وانتهت بالموافقة عليها بدرجة الامتياز.

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