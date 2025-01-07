الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

نائب محافظ الجيزة تعيد تشكيل وحدة السكان لتعزيز العمل الديموجرافي

نائب محافظ الجيزة
نائب محافظ الجيزة
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أصدرت الدكتورة هند عبد الحليم، نائب محافظ الجيزة، قرارًا بإعادة تشكيل وحدة السكان بالمحافظة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الديموجرافي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا الشأن.

وجاء القرار رقم (12) لسنة 2025 بناءً على القانون رقم 1979/43 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 2016/81 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار المحافظة رقم 621/2020 بشأن إنشاء وحدة السكان بالمحافظة.

أعضاء الوحدة الجديدة

وشمل القرار تعيين كوكبة من الكفاءات لتولي مهام مختلفة داخل الوحدة، حيث تم اختيار عبد الله حسن عتيق، مدير الإدارة العامة للنظم والتطبيقات والدعم الفني بالمحافظة، رئيسًا للوحدة، كما تضمنت التشكيلة أسماءً بارزة من مختلف الإدارات المعنية بالشأن السكاني والاجتماعي.

أهداف إعادة تشكيل وحدة السكان

وتهدف إعادة تشكيل وحدة السكان إلى تحقيق العديد من الأهداف، من بينها:

تعزيز التعاون بين الإدارات المختلفة من خلال ضم ممثلين عن مختلف الإدارات المعنية بالشأن السكاني، تسعى الوحدة إلى تحقيق تكامل وتنسيق بين الجهود المبذولة.
 

تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين إذ تسعى الوحدة إلى تطوير الخدمات المتعلقة بالشأن السكاني، وتقديمها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.
 

دعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات من خلال جمع وتحليل البيانات الديموغرافية، ستساهم الوحدة في دعم عملية اتخاذ القرارات على مستوى المحافظة.
 

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