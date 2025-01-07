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مليار و566 مليون جنيه إيرادات الوقف الخيري بالأوقاف

وزارة الأوقاف، فيتو
وزارة الأوقاف، فيتو
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تمكنت هيئة الأوقاف المصرية من تحصيل إيرادات الوقف الخيري خلال النصف الأول من العام المالي 2024 / 2025م، وذلك في إطار جهودها المستمرة لإدارة الوقف واستثماره بما يتماشى مع شروط الواقفين.

هيئة الأوقاف المصرية تحقق نجاحًا في تحصيل إيرادات الوقف الخيري

أكد أحمد عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن إجمالي متحصلات إيرادات الهيئة خلال الفترة من 1 من يوليو 2024م حتى 31 من ديسمبر 2024م قد بلغت 1,566,144,378 جنيهًا مصريًا، محققًا زيادة قدرها 27% عن المستهدف، وبزيادة 30.54% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أضاف أن إجمالي إيرادات الوقف خلال الفترة من 1 من ديسمبر 2024م حتى 31 من ديسمبر 2024م  بلغ 301,290,350 جنيهًا مصريًا، محققًا زيادة بنسبة 34% عن المستهدف، وبزيادة 36.87% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

واختتم رئيس مجلس إدارة الهيئة حديثه بتأكيد التقدم الملحوظ في استثمار الوقف الخيري في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية -يحفظه الله-، ومتابعة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بشأن رعاية أصول الوقف وحسن إدارتها واستثمارها بما يتوافق مع الضوابط المقررة.

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