الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

‎جامعة عين شمس: نعمل على تعزيز الهوية المصرية لدى الطلاب وتحقيق التنمية الشاملة

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

 عقد قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جامعة عين شمس جلسته لشهر يناير برئاسة الدكتور غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأعضاء  المجلس، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

‎نائب رئيس جامعة عين شمس: نعمل على ترسيخ الهوية المصرية لتعزيز روح الولاء والانتماء لدي الطلاب
 

‎واستهلت غادة فاروق الجلسة بالتهنئة بالعام الميلادي الجديد والتهنئة بعيد الميلاد المجيد، كما تقدمت بالشكر والتقدير أعضاء المجلس على كل ما بذلوه من جهد خلال المشاركة في المبادرة الرئاسية "بداية" التى ضمت العديد من القوافل  التنموية الشاملة التي شملت العديد من المحافظات، وكذلك الندوات الثقافية والفنية والفعاليات والأنشطة المميزة والمعارض الخيرية تخدم المجتمع الجامعي والتي كانت جميعها فعاليات مثمرة بجهود كوكبة مميزة من الوكلاء وأعضاء المجلس الموقر

‎وتقديرًا من القطاع كرمت غادة فاروق الدكتور أحمد سليم مدير مركز الاستشارات المالية علي الجهد المبذول والإنجازات المقدمة خلال فترة توليه إدارة المركز.

‎وخلال الجلسة أكدت غادة فاروق على ضرورة الاهتمام والعمل على ترسيخ الهوية المصرية لتعزيز روح الولاء والانتماء لدي الطلاب والمجتمع المصري، من خلال أنشطة وفعاليات القطاع المتنوعة وخاصة عند تنظيم القوافل التنموية الشاملة لابد من الإشارة إلي الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات مصر

‎كما توجهت بالشكر لكل الكليات المشاركة  في مبادرة بداية حيث تم وضع خطة منذ انطلاق المبادرة لعدد من القوافل التنموية  التى تجوب مختلف محافظات الجمهورية طبقًا للمبادرة الرئاسية وهى " قافلة التنمية الشاملة بمحافظة القاهرة حي أهالينا (۱) - مدينة السلام قافلة تنموية  بالشلاتين - حلايب - أبو رماد محافظة البحر الأحمر وقافلة التنمية الشاملة بمحافظة سوهاج، وقافلة التنمية الشاملة بحى الاسمرات  - محافظة القاهرة وقافلة بمحافظة قنا" وذلك على مدار ١٠٠ يوم بداية من منتصف سبتمبر الماضي وحتي آخر ديسمبر 2024

‎كما وجهت نائب رئيس جامعة عين شمس بضرورة تنظيم عدد من الفعاليات التوعوية المتنوعة ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة الغير الشرعية وترشيد وتحسين استخدامات الطاقة المختلفة  والاهتمام بالبيئة.

‎كما تم استعراض الموقع الإلكتروني لتبادل المخزون السلعي بين كليات الجامعة المعد من قبل مركز الاستشارات الهندسية بهدف استثمار الإمكانيات المتاحة بالجامعة، وقد تمت مناقشة كيفية تدريب المختصين علي استخدام الموقع للاستفادة من السلع والمعدات المخزونة داخل الكليات.

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الدراسات العليا والبحوث الهوية المصرية جامعة عين شمس ترسيخ الهوية المصرية خدمة المجتمع وتنمية البيئة قافلة تنموية عين شمس عيد الميلاد المجيد

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