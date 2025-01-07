منظومة الشكاوى الحكومية تحفظ 26 ألف استغاثة خلال ديسمبر، اعرف الأسباب

شكاوي مجلس الوزراء، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا أعده الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة، عن أداء المنظومة خلال شهر ديسمبر 2024.

وأشار التقرير إلى تلقي منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة أكثر من 160 ألف شكوى وطلب واستغاثة من المواطنين.

وأوضح التقرير أنه بعد الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى، تم حفظ 26 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص المطبقة، بينما تم توجيه 132 ألف شكوى إلى جهات الاختصاص المختلفة المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، كما يتم حاليًا استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى إضافية تمهيدًا لتوجيهها إلى الجهات المعنية.

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وأكد رئيس الوزراء ضرورة الاستمرار في تعزيز قنوات التواصل مع المواطنين وتقديم الاستجابات السريعة لمعالجة الشكاوى وتحقيق رضا الجمهور.

د. طارق الرفاعي مدير منظومة شكاوي مجلس الوزراء

أسباب حفظ منظومة شكاوي مجلس الوزراء طلبك

تطبق منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء قواعد وضوابط دقيقة لحفظ الشكاوى، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع الطلبات والشكاوى الواردة إليها.

وفيما يلي أبرز القواعد التي تعتمد عليها المنظومة لحفظ الشكاوى:

عدم الاختصاص: يتم حفظ الشكاوى التي تكون خارج اختصاص الجهة أو المنظومة، ويتم توجيه الشاكي إلى الجهة المختصة إن أمكن.

التكرار: إذا كانت الشكوى مكررة أو سبق النظر فيها واتخاذ اللازم بشأنها، يتم حفظها بعد التأكد من استيفاء الإجراء المطلوب.

غياب البيانات الكاملة: يتم حفظ الشكاوى التي تفتقر إلى البيانات الأساسية اللازمة للتعامل معها، مثل التفاصيل الشخصية للشاكي أو وصف المشكلة بشكل واضح.

عدم جدية الشكوى: الشكاوى التي تتسم بعدم الجدية أو تحتوي على معلومات غير دقيقة أو مضللة يتم حفظها.

إنهاء الإجراءات: إذا ثبت أن الشكوى قد تمت معالجتها بالفعل أو أن الجهة المختصة قامت بالإجراءات المناسبة لحلها، يتم حفظها.

مخالفة القوانين أو الأعراف: إذا تبين أن الشكوى تتعارض مع القوانين أو تحتوي على طلبات غير قانونية، يتم حفظها مع توضيح السبب.

طلبات متكررة تتعلق بمطالب شخصية: إذا كانت الشكوى تتعلق بمطالب شخصية تم الرد عليها مسبقًا ولا تحمل جديدًا، يتم حفظها.

وتهدف هذه القواعد إلى تنظيم العمل داخل المنظومة، وتخصيص الموارد لمعالجة الشكاوى ذات الأولوية، وتحقيق استجابات فعالة وسريعة للمواطنين.

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