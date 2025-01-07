البحوث الفلكية: القمر يدخل في طور التربيع الأول وهذه نسبة لمعانه

كشف الدكتور اشرف تادرس، أستاذ علم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، أن القمر اليوم في طور التربيع الأول، حيث يضئ نصف قرصه فقط في منتصف السماء وقت غروب الشمس تقريبا، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر يشير دائما إلى اتجاه الشمس، حتى لو كانت الشمس تحت الأفق (اتجاه الغرب في حالة التربيع الأول)، ومن ثم يتحرك القمر في السماء بمرور الساعات نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب عند منتصف الليل تقريبا.

القمر في منطقة الحضيض

ويكون القمر في 8 يناير في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالي 370,000 كم، علما بأن منطقة الحضيض متغيرة من شهر لآخر، ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم وعلى كل حال تزيد ظاهرة المد والجزر عموما أثناء وجود القمر في الحضيض..

وفى 9 يناير، يتراءى القمر مقترنا مع الحشد النجمي بلايدس Pleiades (الثريا أو الأخوات السبع) في برج الثور، حيث نراهما متجاوران في السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، ويظلا مرئيان بالسماء حتى يبدأ المشهد في الغروب بحلول الـ 3:10 صباحا تقريبا، علما بأن الثريا هو أحد ألمع وأشهر الحشود النجمية المفتوحة في السماء الشمالية، والذي يقع على بعد 440 سنة ضوئية من الأرض.



ويتكون هذا الحشد من عدة مئات من النجوم ولكن ألمع نجومه هم 7 فقط التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة السليمة، ولذلك سُمى بالأخوات السبع.

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