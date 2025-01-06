الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

تقرير بريطاني: رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط فى «بى بى سي» يتعاون مع الموساد الإسرائيلي

رافي بيرج، فيتو
رافي بيرج، فيتو

كشف تقرير نشرته منصة بريطانية، عن تورط رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط في هيئة "بى بى سي" فى العمل لصالح الموساد الإسرائيلي، خلال تغطية العدوان على غزة.

علاقة رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط فى “بى بى سي” مع الموساد

وحسب تقرير نشرته منصة Mint Press أعده للصحفي البريطاني أوين جونز، كشف فيه عن خلافات عميقة داخل هيئة الإذاعة البريطانية"بى بى سي" حول تغطية العدوان على غزة والعدوان على لبنان وسوريا واليمن.

 

وأشار التحقيق إلى دور رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط في الشبكة البريطانية، رافي بيرج، حيث قال العاملون في الشبكة إنه المسؤول الأول عن توجيه التغطية لمصلحة السردية الإسرائيلية.

رافي بيرج يدير تغطية الشرق الأوسط لصالح إسرائيل

وكشف العاملون، أن رافي بيرج يدير تغطية الشرق الأوسط بشكل دقيق، متحكمًا بالعناوين والنصوص والصور بما يتماشى مع وجهات النظر الإسرائيلية، وغالبًا ما يُقصي وجهات النظر الفلسطينية. وأشاروا إلى أن "مدى القوة التي يتمتع بها بيرج مخيف"، حيث يملك صلاحيات رفض المحتوى أو إعادة صياغته.

توجيهات بى بى سي، فيتو
توجيهات بى بى سي، فيتو

وكشف التقرير،  أن رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط في هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، يتعاون مع الموساد الإسرائيلي ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه".

كتاب جواسيس البحر الأحمر كشف عمالة “بى بى سي” للموساد 

وأوضح تقرير المنصة البريطانية، أن بيرج أنجز كتابه "جواسيس البحر الأحمر" بالتعاون مع قائد الموساد داني ليمور، باعتراف بيرج نفسه في مقطع مصور تحدث فيه عن قضائه أكثر من مئة ساعة مع ليمور.

 

تظهر في المقطع صور رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط فى "بى بى سي" وهو يلتقي بمسؤولين من الموساد والحكومة الإسرائيلية، بمن فيهم ليمور والمتحدث السابق باسم مكتب رئيس الوزراء مارك ريجيڤ.

 

ويمدح بيرج في كتابه "الموساد"، واصفًا إياه بأنه "أعظم جهاز استخبارات في العالم". الكتاب، الذي نُشر عام 2020، يتناول قضية عملية إسرائيلية سرية لتهريب يهود أثيوبيين إلى الأراضي المحتلة بطريقة غير شرعية.

 

وأشار التقرير إلى المفارقة المتمثلة في أنه لو كان أحد موظفي بي بي سي من ذوي الرتب المتدنية يشارك علنًا صورًا له وهو يحتضن قائد حماس الشهيد يحيى السنوار أو يعرض رسالة من المرشد آية الله خامنئي، فستكون هناك تداعيات خطيرة. يدعم ذلك بإيقاف الشبكة ستة من مراسليها عن العمل لمجرد إعجابهم بتغريدات مؤيدة لفلسطين. مع ذلك، تتعامل الشبكة مع مناصرة بيرج العلنية لإسرائيل على أنها غير مثيرة للمشكلات على الإطلاق.

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بي بي سي رئيس تحرير قسم الشرق الأوسط الموساد غزة رافي بيرج الشرق الأوسط إسرائيل Mint Press

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