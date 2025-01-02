خبير بالشؤون الإسرائيلية: ترامب يرعى فكرة الشرق الأوسط الجديد بقيادة تل أبيب

قال ياسر مناع، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن هناك تصريحات متكررة يصدرها الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، حول ضرورة إنهاء الحرب على غزة.

لكن لابد من التنويه أولا، إلى أنه هناك اتفاقا وإجماعا إسرائيليا أمريكيا، بأن لا ينتصر الفلسطينيين وأن تنتصر إسرائيل، وثانيا أيضا هناك رغبة وإرادة أمريكية في مسألة أن تكون إسرائيل هي الدولة الأولى في المنطقة من خلال فكرة الشرق الأوسط الجديد.

رغبة ترامب بين إسرائيل وحماس

وأضاف خبير الشؤون الإسرائيلية، اليوم، خلال لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ترامب يريد صفقة سريعة ضمن نتائج محددة وهذا يتماشى مع الرغبة الإسرائيلية، كما أن الرئيس الأمريكي المنتخب يتعامل أيضا مع الحرب في قطاع غزة على أنها مسألة إسرائيلية بحتة، لذلك هو وجه أكثر من مرة خطاب إلى نتنياهو لمطالبته بإنهاء هذه الحرب، مؤكدًا أن هذا يعني أن مسألة استمرار الحرب أو إيقافها قرار إسرائيلي بحت.

توافق أمريكي إسرائيلي بشأن ما يحدث في غزة

وأوضح، أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية أكد فيها أنه يجب السماح لإسرائيل بإنهاء عملها وهذه الجملة تفسر بأن الرغبة الأمريكية والإرادة فى الولايات المتحدة، متوافقة مع الرغبة والإرادة الإسرائيلية بمعنى أنه في اللحظة التي يقول فيها الاحتلال، أننا انتهينا من الحرب في غزة وأننا لا نريد أن نستمر في ذلك، وأننا حققنا الأهداف المعلنة والخفية والأهداف التكتيكية والاستراتيجية، وهنا يأتي دور الولايات المتحدة الأمريكية كوسيط وإلا دون ذلك نبقى في ماراثون المفاوضات والتصريحات المستمرة منذ بداية الحرب وحتى اليوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.