الأحد 15 ديسمبر 2024
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سياسة

مدير مكتب BBC بالقاهرة: لا رقيب على الصحفي في الإعلام الغربي إلا الجمهور (صور)

الكاتب الصحفى أشرف
الكاتب الصحفى أشرف مدبولي، مدير مكتب BBC بالقاهرة

قال الكاتب الصحفى أشرف مدبولي، مدير مكتب BBC بالقاهرة: إن المشهد الإعلامي الدولي لم يعد كما كان هو معتقد.

مؤتمر نقابة الصحفيين العام السادس 

وأضاف مدير مكتب BBC بالقاهرة خلال جلسة المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية،  بالمؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، أن صناعة المحتوى محكومة بالأساس بما يحتاجه الجمهور، وأنه هو من يدير ما يحدث داخل غرف الأخبار وما يهتم به الجمهور وما يحتاج إليه ولكن مع الاهتمام بمعايير الإنصاف.

وأكد أن هناك بعض الملفات التي يحدث بها التوجيه ولكنه توجيه جمعي مثل ما حدث بالملف الأوكراني الروسي، مشيرًا إلى أنه هناك بعض الملفات التي يحدث بها بعض الانحيازات في بعض الاتجاهات.

وأشار إلي أن الجمهور هو المحرك الأساسي للمحتوى الذي يقدمه الصحفي، مشيرًا إلى أن الإعلام الغربي لا يوجد أي رقيب علي الصحفي سوى ما يحتاجه الجمهور فقط.

وعن آليات اختيار المحتوي الصحفي، أكد أنه يتم علي أساس أن يكون لدي الصحفي مسئولية حول المحتوي الذي يخدم الجمهور لتكوين وجهات النظر حول ما يحدث حولها وتشكيل الوعي للجمهور.

وأضاف أن التطور التكنولوجي والتغير التكنولوجي الذي حدث  أدت الي وجود التنافس الواضح بين المؤسسات الصحفية، كما أنه يؤدي إلي تلاشي الصحفي التقليدي المعروف.

وبدأت منذ قليل جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين تحت عنوان "المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسؤولية"، والتي تركز على التحديات التي تواجه الصحافة والصحفيين وكيفية وجود محتوى صحفي جذاب.

وشهدت الجلسة حضور عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الصحفي.

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