مدير مكتب بي بي سي القاهرة: الصحفي يحتاج مساحات أوسع من الحرية لممارسة المهنة

قال الكاتب الصحفي، أشرف مدبولي، مدير مكتب BBC بالقاهرة: إن المحتوى الصحفي، لابد أن يهتم بما يحتاجه الجمهور، وليس بما يُدار داخل غرف الأخبار، لذا يتعين على الصحفي أن يعمل وفقًا ما يراه لحاجة الجمهور الأساسية، مع اتخاذ معايير الحياد على قدر المستطاع.

التعاطي الصحفي مع الملف الروسي الأوكراني

وأضاف مدبولي خلال كلمته بجلسة المحتوى الصحفي المأمول بين الحرية والمسئولية، إحدى جلسات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي ينعقد من الفترة ١٤ إلى ديسمبر الجاري بنقابة الصحفيين، اليوم الأحد، أن هناك بعض الملفات تتأثر في مناقشتها بنوع من أنواع التوجيه سواء كان توجيه جمعي أو مؤسسي، فعلى سبيل المثال:" تناول ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، كان يخضع لنوع من أنواع التوجيه الجمعي، وهذا التوجيه أيضًا رأيناه في تناول ما يحدث في غزة من قبل التغطية الإعلامية الغربية فقد رأينا العديد من الانحيازات".

مساحات التغطية الصحفية

وأشار مدبولي، إلى إن الصحفي بحاجة إلى مساحات أوسع من الحرية للتغطية ولممارسة المهنة، حتى يتمكن من تقديم ما يهم الجمهور، لافتًا إلى أن الصحفي نفسه تُخلق لديه رقابة ذاتية بسبب عدة عوامل منها السلطة والرقابة المؤسسية.

آليات اختيار المحتوى الصحفي

وعن آليات اختيار المحتوى الصحفي، أوضح مدبولي، أنها لابد أن تكون هناك مسئولية للتعامل مع المحتوى المناسب للجمهور، وذلك من خلال الاتجاه التحليلي والكشفي والاستقصائي.

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