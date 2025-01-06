بيان عاجل من عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

طالبت هيئة عائلات أسرى الاحتلال الإسرائيلي بإبرام صفقة تبادل لإطلاق سراح جميع المختطفين فورا ودفعة واحدة، لافتة إلى أن حكومة تل أبيب لا تملك الحق الأخلاقي في اختيار أي من المختطفين سيفرج عنه.

وتابعت هيئة عائلات أسرى الاحتلال: "إذا كانت حماس تطلب إنهاء الحرب لإطلاق سراح الأسرى فعلينا أن نقبل.. عدم إبرام صفقة تبادل الآن يعني أن يبقى أبناؤنا لسنوات لدى الحركة في غزة.. يجب وقف الحرب الآن وإعادة جميع المحتجزين لدى حماس".

وأضافت هيئة عائلات أسرى الاحتلال: "على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها عن حياة المختطفين وتسعى لإطلاق سراحهم فورا".

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وقالت حركة حماس، اليوم الأحد: إن دولة الاحتلال لا تتجاوب مع مطالب وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وبحسب شبكة «العربية»، أضافت حماس: "لا نرى تجاوبا من الاحتلال بشأن الانسحاب من غزة.. أي اتفاق سيعتمد على انسحاب إسرائيل ووقف النار".

وتابعت حماس: "وافقنا على قائمة من 34 أسيرا قدمتها إسرائيل للمبادلة بسجناء".

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و854 شهيدا و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن استشهاد رضيع عمره 35 يومًا في قطاع غزة بسبب الظروف المناخية القاسية والبرد القارس وعدم توافر إمكانيات التدفئة في الخيام في ظل ممارسات الاحتلال البشعة وحرب الإبادة ومنع سلطات الاحتلال من دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

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