الإثنين 06 يناير 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: استشهاد 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء حرب غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين: إن قوات الاحتلال قتلت نحو 770 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة، وذلك وفق تعبيرها.

عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية 

وكان مكتب الأمم المتحدة  لتنسيق الشؤون الإنسانية "الاوتشا"،  أكد أن عام 2024 شهد أعلى عدد من الحوادث المتعلقة بالمستوطنين في أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ أن بدأ المكتب بحفظ السجلات قبل عقدين.

وقال المكتب، في تقريره: لقد أسفرت حوالي 1400 حادثة عن سقوط ضحايا فلسطينيين، أو إتلاف الممتلكات أو كليهما.

وبين أنه من بين 4700 شخص نزحوا في جميع أنحاء الضفة الغربية في العام الماضي، ذكر 12 بالمئة، أن عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول أسباب رئيسية أجبرتهم على ترك منازلهم أو مجتمعاتهم.

وأضاف التقرير أن العام 2024 شهد ثاني أعلى عدد من الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ بدء تسجيلات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، بعد عام 2023 الذي كان الأعلى.

عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية 

ولفت المكتب إلى أنه استشهد أكثر من 480 فلسطينيًّا، بينهم 91 طفلًا، في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، معظمهم قتل على يد القوات الإسرائيلية.

ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن العمليات الإسرائيلية في عامي 2023 و2024 في الضفة الغربية شملت غارات جوية وتكتيكات حربية أخرى يبدو أنها تتجاوز وسائل إنفاذ القانون القياسية، وفق البيان.
 

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة  

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان لها اليوم الإثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة، وصل منها للمستشفيات 48 شهيدا و75 مصابا. 

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم: إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 45 ألفا و854 شهيدا و109 آلاف و139 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، عن استشهاد رضيع عمره 35 يومًا في قطاع غزة بسبب الظروف المناخية القاسية والبرد القارس وعدم توافر إمكانيات التدفئة في الخيام في ظل ممارسات الاحتلال البشعة وحرب الإبادة ومنع سلطات الاحتلال من دخول المساعدات للقطاع المحاصر.

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