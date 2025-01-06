الإثنين 06 يناير 2025
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ثقافة وفنون

حفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، الألبوم الكامل لنجوم العالم من السجادة الحمراء

حفل جولدن جلوب2025.فيتو
حفل جولدن جلوب2025.فيتو

اجتمعت خلال الدقائق الماضية مجموعة ضخمة من أبرز نجوم الشاشة الكبيرة والصغيرة في لوس أنجلوس؛ لحضور حفل توزيع جوائز جولدن جلوب الثاني والثمانين لعام 2025.

 

 

حيث يحتفى الحفل بأكبر الإنجازات في السينمائية والتلفزيونية التي تم تقديمها على مدار الأشهر الـ12 الماضية.

 

جولدن جلوب 2025

وكانت من أبرز النجوم الذي حضروا إلى السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025 كل من؛ نيكول كيدمان، وزندايا، وأنجلينا جولي، وتيموثي شالاميت، وكولمان دومينغو، وديمي مور، وأريانا غراندي.

وكان هذا العام أيضًا عامًا هائلًا للمواهب البريطانية مع وجود نجوم كـ سينثيا إيريفو، وكيت وينسلت، ودانييل كريج، ورالف فاينز، وهيو جرانت، وإيدي ريدماين، ونجوم فيلم Baby Reindeer جيسيكا جانينج وريتشارد جاد.. وكوكبة أخرى من النجوم..

 


استقبل نجوم هوليوود العام الجديد بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، الذي تقام منه حاليا الدورة الـ82.

واتجه المرشحون والمقدمون ومقدمة الحفل نيكي جلاسر والضيوف الآخرون إلى السجادة الحمراء بإطلالاتهم الساحرة والمتميزة قبل حفل توزيع الجوائز السنوي الثاني والثمانين..


ويُذاع حفل توزيع الجوائز على قناة CBS ويُبث مباشرة على  Paramount+ مع بدء Showtime في الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة. 
كذلك يمكن مشاهدة العرض مباشرة على أي خدمة بث تلفزيوني مباشر تحمل CBS، بما في ذلك  DirecTV Stream و Hulu + Live TV  و  Fubo.

يشار إلى أن أفلام Emilia Pérez وThe Brutalist وConclave وAnora  وThe Substance تتصدر الترشيحات في فئة الأفلام. 


أما في فئة التلفزيون، فتتصدر أفلام The Bear وOnly Murders in the Building  وShogun الترشيحات.

ومن بين المقدمين الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا أندرو جارفيلد، فيولا ديفيس، أنتوني ماكي، أنيا تايلور جوي، كولمان دومينجو، أولي كرافاليو، ميشيل يوه، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، ديمي مور، دواين جونسون، سيث روجن، راشيل بروسناهان، إدغار راميريز، إلتون جون، جال جادوت، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، أوكوافينا، مارغريت كواللي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميندي كالينج، نيكولاس كيج، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، شارون ستون، فين ديزل، زوي كرافيتز..

وستكون نيكي جلاسر أول من يصعد على خشبة المسرح في فندق بيفرلي هيلتون لتقديم مونولوجها في حفل جوائز جولدن جلوب 2025.

 

 

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