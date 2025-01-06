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ثقافة وفنون

راشيل سميث وهيذر ماكماهان أول الحضور على السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب 2025

راشيل سميث وهيذر
راشيل سميث وهيذر ماكماهان، فيتو

بدأت فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Golden Globes لعام 2025 مع وصول المشاهير إلى فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

 

جولدن جلوب

ورصدت عدسات المصورين لحظات وصول النجمتان راشيل سميث وهيذر ماكماهان كأول الحضور على السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب 

وينطلق الحفل بعد قليل وتقدمه المذيعة والممثلة الكوميدية نيكي جلاسر، ويذاع على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS..

كما أعلنت قناة الثقافية السعودية حصولها على حقوق بث حفل جائزة غولدن غلوب بنسخته الـ 82، حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستعرضه يوم الإثنين في تمام الساعة 3 صباحًا.

 

 

 

 

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