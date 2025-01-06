راشيل سميث وهيذر ماكماهان أول الحضور على السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب 2025

بدأت فعاليات السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز Golden Globes لعام 2025 مع وصول المشاهير إلى فندق بيفرلي هيلتون في لوس أنجلوس، كاليفورنيا.

جولدن جلوب

ورصدت عدسات المصورين لحظات وصول النجمتان راشيل سميث وهيذر ماكماهان كأول الحضور على السجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب

وينطلق الحفل بعد قليل وتقدمه المذيعة والممثلة الكوميدية نيكي جلاسر، ويذاع على الهواء مباشرة عبر شبكة CBS..

كما أعلنت قناة الثقافية السعودية حصولها على حقوق بث حفل جائزة غولدن غلوب بنسخته الـ 82، حصريًا في منطقة الشرق الأوسط، والتي ستعرضه يوم الإثنين في تمام الساعة 3 صباحًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.