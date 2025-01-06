بث مباشر للسجادة الحمراء لحفل جوائز جولدن جلوب 2025

يستقبل نجوم هوليوود العام الجديد بحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2025، الذي يقام منه حاليا الدورة الـ82.

يتجه المرشحون والمقدمون ومقدمة الحفل نيكي جلاسر والضيوف الآخرون إلى السجادة الحمراء بإطلالاتهم الساحرة والمتميزة قبل حفل توزيع الجوائز السنوي الثاني والثمانين.

ويُذاع حفل توزيع الجوائز على قناة CBS ويُبث مباشرة على Paramount+ مع بدء Showtime في الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ 8 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.



كذلك يمكن مشاهدة العرض مباشرة على أي خدمة بث تلفزيوني مباشر تحمل CBS، بما في ذلك DirecTV Stream و Hulu + Live TV و Fubo.

يشار إلى أن أفلام Emilia Pérez وThe Brutalist وConclave وAnora وThe Substance تتصدر الترشيحات في فئة الأفلام.



أما في فئة التلفزيون، فتتصدر أفلام The Bear وOnly Murders in the Building وShogun الترشيحات.

ومن بين المقدمين الذين تم الإعلان عنهم مسبقًا أندرو جارفيلد، فيولا ديفيس، أنتوني ماكي، أنيا تايلور جوي، كولمان دومينجو، أولي كرافاليو، ميشيل يوه، كاثرين أوهارا، كولين فاريل، ديمي مور، دواين جونسون، سيث روجن، راشيل بروسناهان، إدغار راميريز، إلتون جون، جال جادوت، جيف جولد بلوم، جينيفر كوليدج، كيت هدسون، كاثي بيتس، كي هوي كوان، كيري واشنطن، أوكوافينا، مارغريت كواللي، ميليسا مكارثي، مايكل كيتون، ميندي كالينج، نيكولاس كيج، سلمى حايك بينولت، سارة بولسون، شارون ستون، فين ديزل، زوي كرافيتز.

وستكون نيكي جلاسر أول من يصعد على خشبة المسرح في فندق بيفرلي هيلتون لتقديم مونولوجها في حفل جوائز جولدن جلوب 2025.

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