أخبار الحوادث اليوم: العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة.. استدعاء مروان حمدي للتحقيق.. مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث على الطريق الإقليمي

نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

أمرت النيابة العامة ، باستدعاء مروان حمدي لاعب نادي بيراميدز للتحقيق في قضية سب جمهور الاهلي.

تصاعدت الأدخنة بجوار سور نادى الزمالك نتيجة نشوب حريق محل مهجور.

واصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجيستيًا لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا - أسيوط– شمال سيناء – الدقهلية).. حيث أسفرت تلك القوافل عن استخراج 5430 بطاقة رقم قومى، و21093 وثيقة مميكنة.



كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بإحدى المناطق بالإسماعيلية.. وضبط مرتكبا الواقعة.

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

حددت النيابة العامة 14 يناير الجاري لنظر أولى جلسات استئناف نجل زوجة شيف شهير، على حكم حبسه سنة في اتهامه بدهس عامل دليفري بسيارة ملك الشيف بمدينة الشيخ زايد.

حددت النيابة العامة 25 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض أمام محكمة قصر النيل.

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 13 في حادث تصادم ميكروباص مع سوزوكي أعلى الطريق الإقليمي اتجاه مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية.

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل مطرب شعبى بكفالة 10 آلاف جنيه بواقعة دهس شاب بإمبابة بعد ورود نتيجة تحليل المخدرات "سلبية".

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثتي رجل وزوجته متوفيين فى ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة.

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