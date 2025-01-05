الأحد 05 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد أولى جلسات محاكمة حمو بيكا في حيازة سلاح أبيض

حمو بيكا
حمو بيكا

حددت النيابة العامة 25 فبراير المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض أمام محكمة قصر النيل. 

إحالة عاطل بتهمة هتك عرض فتاة في عين شمس للمحاكمة

تجديد حبس عاطل بتهمة قتل عامل في النهضة

وكانت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار عمرو عوض أمرت سابقًا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض، وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.

وكان رجال المباحث تمكنوا من القبض على حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وحرروا محضرًا بالواقعة في قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة مطرب المهرجانات حمو بيكا حمو بيكا نيابة قصر النيل

مواد متعلقة

إحالة حمو بيكا للمحاكمة بتهمة حيازة سلاح أبيض

السجن يغيب حمو بيكا وسعد الصغير عن إحياء حفلات رأس السنة

أول تعليق من حمو بيكا على ترحيله إلى سجن برج العرب

ads

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات إنشاء المحاور اللوجستية التنموية المتكاملة

بيان رسمي جديد من ليفربول يحسم الموقف النهائي لمباراة مانشستر يونايتد

بتوجيهات شيخ الأزهر، صرف إعانة شهرية وأثاث منزلي ودراجة بخارية لأم عبد المنعم

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

تراجع جديد.. سعر الدولار أمام الجنيه فى البنك المركزى مساء اليوم

مدبولي يتابع إجراءات طرح شركتي "صافي" و"وطنية" التابعتين للقوات المسلحة

زيزو يقود هجوم الزمالك أمام المصري في الكونفدرالية

منوعات

المزيد

مخرج شهير يعتزم الانتقال لشرق آسيا بسبب ابنته

توقعات الأبراج اليوم الأحد 5 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لحظة اشتعال الحريق بسيارة في الإسكندرية وتدخل المارة لإطفائها (فيديو)

ضباب كثيف يخيم على بعض الولايات الأمريكية ويصل كندا وبريطانيا، فما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم الأحد 5-1-2025

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الأحد

استقرار سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

نتائج الأهلي في آخر 8 مباريات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة الفرقان وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

تفسير حلم البرقوق في المنام وعلاقته بقدوم الخير والرزق الوفير

أسماء سورة النور وفضائلها وسبب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية