الأحد 05 يناير 2025
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النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

النائب العام ورئيس
النائب العام ورئيس مجلس القضاء الأعلى يزوران البابا تواضروس

أجرى النائب العام، ورئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه وأمينه العام، ولفيف من قادة النيابة العامة، زيارة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية. 

وقدم النائب العام التهنئة لقداسة البابا وجميع  المصريين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد. 


كما أعرب النائب العام عن خالص تمنياته وجميع أعضاء النيابة العامة، بأن يجعله الله عيدًا سعيدًا تسود فيه روح الإخاء والمحبة بين جميع أطياف الشعب المصري، وأن يحفظ الله وطننا العظيم من كل سوء.

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النائب العام مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة البابا تواضروس الثاني

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