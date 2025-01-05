الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

الحماية المدنية تخمد حريقا بجوار سور نادي الزمالك (صور)

حريق بجوار سور نادى
حريق بجوار سور نادى الزمالك

تصاعدت الأدخنة بجوار سور نادى الزمالك نتيجة نشوب حريق محل مهجور.

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بشارع جامعة الدول العربية.

حريق بجوار سور نادى الزمالك 

وتبين من الفحص المبدئي أن الحريق نشب في مخلفات خشبية لمحل مهجور مجاور لفرع محل الالبان شهير، وتم  إخماد الحريق قبل أن تصل النيران إلى داخل المحل الشهير.

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وتمركزت سيارة إطفاء في مكان الواقعة وتقوم بعمليات التبريد لمنع تجدد النيران.

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ادارة شرطة النجدة اخماد الحريق جامعة الدول العربية سور نادى الزمالك شارع جامعة الدول شارع جامعة الدول العربية قسم شرطة العجوزة

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