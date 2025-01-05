الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

القبض على أبطال فيديو سرقة بالوعات الصرف الصحي بالإسماعيلية

حبس
حبس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى بإحدى المناطق بالإسماعيلية.. وضبط مرتكبا الواقعة.

ضبط لصوص بالوعات الصرف الصحي بالإسماعيلية 

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى تضمن التضرر من سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى أمام مسجد الدوحة بالإسماعيلية. 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة  (شخصين - لهما معلومات جنائية) وذلك أثناء محاولتهما إرتكاب واقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب بالمنطقة محل الشكوى، وبحوزتهما (غطاء بالوعة صرف صحى)، وأرشدا عن المسروقات.  

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وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.  

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