العثور على جثتي رجل وزوجته متوفيين في ظروف غامضة بمصر الجديدة

عثرت أجهزة الأمن بالقاهرة، على جثتي رجل وزوجته متوفيين فى ظروف غامضة داخل شقة بمنطقة مصر الجديدة.

العثور على جثتى رجل وزوجته متوفيين

تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثتى رجل وزوجته داخل شقتهما.

لغز شقة مصر الجديدة

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثتى رجل وزوجته، وتبين أن الزوج مشنوق.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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