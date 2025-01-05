الأحد 05 يناير 2025
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حوادث

وزير الداخلية يهنئ البابا تواضروس والطائفة الإنجيلية والأقباط الكاثوليك بعيد الميلاد الجديد

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية"

بعث اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لحضرة صاحب الغبطة قداسة البابا   تواضروس الثانى - بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وزير الداخلية يبعث برقيات تهنئة بمناسبة عيد الميلاد 

وقال وزير الداخلية: بمشاعر ملؤها الاعتزاز والتوقير لشخصكم والأخوة المسيحيين.. يُسعدنى أن أبعث بأصدق التهانى مقرونة بأسمى الأماني.. بمناسبة الإحتفال  بعيد الميلاد المجيد.. والذي تعكس مظاهر الاحتفاء به.. تماسك نسيج الأمة المصرية.. التي كانت وستظل صلبةً.. عصيةً على الإنكسار.. يضرب أبناؤها أروع الأمثلة فى الوحدة والترابط.. لتبقى دومًا مصرنا الغالية أبية عزيزة.. واحةً للأمن والأمان. وكل عام وقداستكم بخير.

 

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كما بعث  "وزير الداخلية" برقية تهنئة للأنبا إبراهيم إسحاق سدراك - بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال وزير الداخلية: يُسعدنى أن أتقدم لكم والأخوة أبناء الطائفة الكاثوليكية فى مصر.. بأصدق التهانى وأطيب الأمنيات.. بمناسبة الإحتفال  بعيد الميلاد المجيد.. إن احتفالنا بهذه المناسبة.. يُرسخ فى النفوس تكامل النسيج الوطني المصري ووحدته.. لتبقى أمتنا المصرية على مر العصور يد واحدة.. فى البناء ومواجهة التحديات.

كما بعث "وزير الداخلية" برقية تهنئة للدكتور القس  أندريه زكى - رئيس الطائفة الإنجيلية بجمهورية مصر العربية - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد..


وقال وزير الداخلية: يسُرنى بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد أن أبعث لكم وأبناء الطائفة الإنجيلية فى مصر بأصدق التهانى.. راجيًا لكم جميعًا أطيب الأمنيات.. ودوام التوفيق والسداد.. ولمصرنا الغالية المزيد من الاستقرار والنماء.. يقف دومًا خلف رايتها الخفاقة أبناؤها.. فى نسيج وطنى قدم للعالم أروع النماذج.. فى التكامل والوحدة والإيثار.
 

كما بعث اللواء  محمود توفيق "وزير الداخلية" برقية تهنئة لجميع الإخوة المسيحيين من القادة والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام - بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال وزير الداخلية:  يؤكد احتفالنا بهذه المناسبة.. الاعتزاز بكل ما يجمع أبناء الأمة المصرية.. من روابط ومودة وتكامل.. وإننا إذ نثق فى عزمكم وقدراتكم.. على مواصلة الإرتقاء بمعدلات الأداء الأمنى لإستكمال أداء رسالتنا الرامية لتحقيق مرتجيات الشعب المصرى العظيم.. لنرجو لمسيرة العمل الوطني دوام التوفيق والسداد.

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